Dolarización: ¿una idea seductora, un salto al vacío o una trampa sin salida?

Hace unos meses, se comenzó a hablar de “dolarizar” la economía argentina, como solución posible a la inflación. Desde entonces, una serie de discusiones sobre el escenario posible o no, empezaron a considerarse con la frialdad de los números, pero ante un escenario social muy sensible.Dolarizar, significa reemplazar de manera oficial, la moneda nacional por el dólar. En el contexto actual, consiste en adoptar el dólar como moneda de curso legal. Es decir, el Peso Argentino dejaría de existir y tanto los ingresos como los gastos de los ciudadanos, pasarían a ser en dólares.La idea de dolarización fue introducida por el excéntrico candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Ahora, ante su positivo resultado electoral, el tema volvió a estar en el centro del debate, sobre todo, luego de la Devaluación dispuesta por el Banco Central que generó un tembladeral en la economía doméstica.Esta semana, Javier Milei, se refirió nuevamente a la “Dolarización”, esta vez, ya como una medida a implementar en su plan de Gobierno, en caso de ser elegido presidente. Si bien, reconoció que "no se puede hacer instantáneamente"; el candidato y economista libertario, explicó que una eventual Dolarización, demandaría "un período que dura por lo menos nueve meses", según dijo.Al mismo tiempo, el economista Emilio Ocampo, asesor de Milei y artífice del plan de dolarización, salió a explicarlo y sostuvo que "la economía argentina, está dolarizada de facto. Pagamos todos los costos, pero no tenemos los beneficios", remarcó.Meses atrás, el economista había dicho que “una dolarización debe ir acompañada por una serie de reformas: bancaria, fiscal para reducir el gasto público, laboral y comercial”.En este punto, es donde aparecen las dudas de la mayoría, debido a los graves efectos que podría ocasionar en la sociedad argentina.En estos temas, se explayaron los economistas que se oponen a la dolarización, ya que puede sonar como una idea atractiva, pero según afirman, existen muchos aspectos, de los que no se habla…Hay que saber, que dolarizar, implica sacar todos los pesos y reemplazarlos por dólares. Realizar el empalme, significa hacer un ajuste. Ante ello, afirman que el “shock” inflacionario que sobrevendría, provocaría una brutal caída de los ingresos de la población, una disparada insostenible de la indigencia y pobreza, como también, una retracción del consumo y de la actividad económica.Sobre la base de este escenario de pauperización general, algunos afirman que el debate gana desconfianza, debido a que la conflictividad política, económica, laboral y social en el país, podría superar todos niveles.Algunos economistas opinan que una dolarización, es como una cirugía mayor para un paciente en grave estado, donde el riesgo, sin dudas, es enorme.El tema fue debatido en, de, programa que se emite martes y jueves 21.30., economista, expresó que "el valor del dólar en la Argentina incide sobre el conjunto de bienes y servicios que se tranzan, ya que somos una economía muy vulnerable e independiente en las relaciones con el exterior”, manifestó.“El proceso de valorización del dólar siempre tuvo como consecuencia, en caso de una devaluación del peso, una inflación. Una inflación en la Argentina desde mediados de los ’50 está ligada a la devaluación del peso. Todo lo que compramos de afuera sale mucho más caro y los exportadores cobran más. Eso genera un proceso inflacionario donde hay una transferencia de recursos entre todos los que pierden, es decir, la gran mayoría porque cada vez tienen menos poder adquisitivo, y los que ganan, quienes se benefician con esa transferencia de poder”, expresó.“En la década del ’90 se estableció un valor del dólar fijo con un gobierno liberal que planteaba que una mercancía como el dólar se estableciera a su valor por ley, pero se puso en un valor muy bajo de manera que los precios internos aumentaron y eso produjo que entren los productos elaborados de afuera. Eso generó que se fueran destruyendo nuestras fuentes de trabajo, empleo y se produzca un terremoto en cuanto al cierre de miles de empresas”, acotó.“El tema que se plantea ahora de la dolarización es diferente porque deja de circular el peso y eso tiene como consecuencia una destrucción brutal sobre la sociedad. En primer lugar, está el proceso ya que, si vamos a cambiar el peso por dólar, hay que cambiarlo y eso es imposible hacerlo en el corto plazo. En la eventualidad que consiguiéramos dólares, cosa que es difícil, y que cada vez que nos prestan algo nos hacen con mayores condicionamientos”, indicó.“Lo primero sería tirar una bomba para que desaparezca el 90% de la población, donde el 88% se va a resistir a desaparecer, ya que quien se quede sin ingresos no se quedará en la casa de brazos cruzados dejándose morir”, sostuvo.“Luego viene otro problema, como, por ejemplo, el Estado tiene un montón de funciones que cumplir como salud pública, educación pública, seguridad, justicia, etcétera, donde para cubrir esos gastos tiene que recaudar con lo que pueda en dólares y en caso de que no alcance, no tiene posibilidades de hacer nada, es decir, no paga y nos quedamos sin servicios”, agregó.“También se generaría recesión y los que caen son el grueso de la pequeña y mediana empresa que se despertarán de la ilusión que les generan estos mensajes del payaso peluquín, porque les crea un mundo que es absolutamente imposible”, comentó.“En la Argentina tenemos un modelo socio económico que se basa en ciertas actividades, el cual lo denomino extractivismo depredador, debido a que están concentrados en pocas y poderosas corporaciones que ganan mucho en pesos”, contó.“El tema es que ganan en pesos, pero casi el 100% de la plata se la quieren llevar afuera en dólares. Junto a eso, existe un sector muy importante que creció con la última dictadura y después fue creciendo con cada gobierno, el cual es el sector de los grandes especuladores y los capitales financiero. Este sector ha llegado a crear una gran burbuja, una cifra sideral que se multiplica permanentemente”, añadió.“En Argentina exportamos más de lo que importamos, donde hemos tenido una balanza favorable por más de 200.000 millones de dólares. Motivo por el cual tendríamos que estar nadando en dólares y, en los últimos tiempos, desde el 2019 al 2022, durante cuatro años tuvimos 50.000 millones de dólares de superávit y tenemos 0 dólares de reserva negativa. Los que concentran la riqueza en la Argentina son muy pocos, pero se la llevan afuera. No hay país en el mundo que pueda sostener esta dinámica y pueda hacer frente a este saqueo fenomenal. Somos inmensamente ricos, pero a la vez víctimas de un inmenso saqueo”, dijo.“Hay muchos elementos que se asimilan a la gran crisis del cambio de siglo porque no había dólares y en ese momento fuimos saqueados. En 2001 se hizo una operación entre Cavallo, los bancos y el Fondo Monetario para traer dólares y facilitar la fuga de capitales, donde nos dejaron los bancos vacíos y una deuda enorme”, aseguró.“A su vez, venía con una acumulación de las consecuencias de la Convertibilidad, es decir, desempleo y cierre de empresas, donde había un panorama del 50% de desempleo, el cual en la actualidad está cubierto por los planes sociales. La gran diferencia es que aprendieron muy rápido y quien les dio una gran enseñanza fue Estados Unidos, a través del Banco Mundial, que dijo hay que dar planes sociales ya que está bien aplicar políticas de ajuste, desigualdad y saqueo, pero hay que tranquilizar”, manifestó.“El saqueo es perder decenas de millones de dólares permanentemente, el cual no se ve porque eso se hace a través de transferencias bancarias y operaciones legales o ilegales. Esto ocasiona que tengamos más de 200.000 millones de dólares de superávit y no tengamos dólares. Se denomina ‘extractivismo depredador’ porque se sacan a un ritmo que no lo vamos a recuperar ni en un millón de años”, expresó.“Tiene que ver con que el Estado deje de emitir sin necesitar del Banco Central, pero las consecuencias serían que, si explota el país, el Estado no puede hacer nada. Tenes el 90% de la población viviendo en pobreza, en la miseria y el Estado pierde la herramienta”, comentó.“Estoy convencido de que eso no sucederá porque el Banco Central opera a favor del gran capital concentrado. La mayor parte de la emisión del Banco Central en la Argentina no es porque emite, tiene déficit y gasto social, sino porque tiene una deuda con los grandes bancos, donde los principales inversores que traen la plata, la multiplican en pesos y se la llevan”, acotó.“La deuda empezó porque los grandes especuladores que vienen a ganar plata, lo hacen y se llevan en dólares. Cuando el dólar no alcanza, el Estado se endeuda para abastecer dólares a los especuladore. A los intereses de la deuda lo paga el Estado, a través de la emisión de la deuda”, contó.“En primer lugar, la economía es la actividad que realizamos en la sociedad a los efectos de producir los bienes y servicios que necesitamos para consumir. El fin de la economía real es garantizar que la sociedad viva dignamente, pero la lógica de estos economistas es que eso no importa, sino garantizar la rentabilidad de los negocios y que siempre haya posibilidades de invertir y ganar”, indicó.“Estamos refinanciando todo lo que es la deuda pública del Estado, la cual tiene un origen que es fraudulenta y demostrado en la Justicia, por lo que es nula. La Justicia resolvió que la deuda se haga cargo el Congreso, ya que tiene todas las herramientas para cumplir con el fallo y decir no al pago. Desde ese momento hasta ahora la pagamos más de 10 veces y debemos cada vez más”, manifestó.“La deuda era irregular porque el Fondo Monetario en el 2001, cuando estaban huyendo todos los inversores y se estaban llevando la plata y los bancos no tenían dólares para vender, el FMI en arreglo con Cavallo le prestó a la Argentina 10.000 millones de dólares para que se lo fugen. No correspondía hacerlo y la Argentina tendría que haberlo denunciado”, contó.“No hay ningún país en el mundo que haya solucionado o mejorado las condiciones de vida de su población bajo las condiciones del Fondo”, añadió.“Las condiciones en que puede tratar de ahorrar alguien que tiene escaso recurso es conservando el valor de esos ahorros. Una de las pocas formas que tiene es comprando dólares para mantener su valor en relación al peso”, sostuvo.“Tenemos que tener relación con el exterior, a través de una moneda que permita pagar las cosas que compramos y cobrar lo que vendemos. El sistema inflacionario que desata la devaluación del peso en este siglo fue acompañado por el Estado. La inflación la generan las empresas más poderosas que son las formadoras de precios y que concentran las riquezas”, expresó.“El Estado en este proceso fue socio de las grandes empresas porque cuando hay inflación, aunque la economía quede paralizada y produzca lo mismo de un año a otro, aumenta la recaudación”, agregó.“En una dolarización lo más probable es que se pulverice el poder adquisitivo de la gente, por lo que el mercado interno va a caer”, aseguró.“Para dolarizar el Estado tiene que entregar dólares a cambio de pesos, el cual no tiene. Si tiene que dolarizar por los pesos que hay, el valor del dólar es infinito y nadie lo puede tener”, contó.“Si hubiera dolarización, igualmente se llevan los dólares y no quedaría nada. Habría una recesión brutal y los únicos que ganarían serían los que exportan y manejan la economía del país. En lugar de que el Estado le venda los dólares para llevárselo, se lo llevan directamente. Se requieren políticas que prioricen y pongan el foco en el bienestar de la gente”, finalizó., explicó que “Massa suspendió la campaña por un tiempo. Se va a dedicar exclusivamente a lo que le compete en el Ministerio de Economía por la situación que estamos viviendo”.“Imaginemos un comerciante que tiene empleados, que se le bajan las ventas, que tiene problemas porque no consigue lo que necesita comprar para poder vender, que se le aumenta el alquiler, la situación es muy complicada”, remarcó., dijo que “hoy se anunció un acuerdo de precios con las petroleras y se congelan los precios hasta el 31 de octubre. Ahora YPF va a equiparar los precios como ya lo hicieron las otras empresas, que en estos días aumentaron un 12,5%”.“La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos se declaró en estado de alerta porque no tienen forma de financiar la salud privada. No tienen financiamiento, están sin ningún tipo de abastecimiento médico y de insumos básicos para la atención. Esto es por los precios y la devaluación. Se están atrasando por parte de Nación los pagos a las obras sociales”, remarcó., señaló que “viví mucho tiempo en Belén, Catamarca, a 70 kilómetros de una de las minas más grandes del mundo. Es una ciudad sumida en la pobreza. Se están llevando el recurso y la ciudad está en la pobreza”.“Lo único que espero es que no se agrande la grieta en los políticos. Se matan con cuestiones que a la gente no le interesan. Para cambiar la realidad de acá a las elecciones generales estaría bueno que prestemos atención a las propuestas, que nos conquisten con propuestas. Los anuncios del gobierno no me generan nada, yo espero propuestas superadoras”, dijo., resaltó que “Massa aseguró que continuará en el Ministerio de Economía. Es una definición fuerte porque había rumores que decían que no. Muchos decían que debía dedicarse solo la campaña. Ahora se anunció el congelamiento de precios y se ve que el gobierno está reasignando recursos. Se está aceptando la devaluación, el aumento de precios y se resignan recursos, cosa que se pone compleja”.“Hoy Milei está ocupando un espacio y fijando posiciones”, opinó., comentó que “a Milei lo veo con la típica actitud querellante, desafiante de la persona engreída, soberbia. Mucho bien no le hace a este país hoy en día. En un país donde el odio nunca fue una solución, es dable presumir que no lo será. A Massa lo veo con una actitud totalmente opuesta, tratando de trasladar tranquilidad, mesura, tratando de generar confianza. La falta de confianza es lo que genera todas estas corridas que han sido cíclicas en nuestro país”.“Veo mucha gente descontenta. Quien ha atravesado las etapas de las utopías, efervescencias y demás, puede entender el entusiasmo de los jóvenes. Milei me parece tan descabellado, tan sin pies ni cabeza”, resaltó., resaltó que “desde el lunes se vieron afectadas las ventas de todos los comercios. En mi comercio no entra gente. Todos saben que hubo una ola de aumentos, que está todo inestable, que puede ser peor. Lo que se ve ahora es que entra poco y nada de gente a consumir”.Por otra parte, se refirió al Conicet y señaló: “Tengo un amigo que tiene terror de que deje de existir o no se le aporte lo que se le tiene que aportar. Considera súper necesario que se investigue ciencia y tecnología”., indicó que “Milei propone un sistema de vouchers para la educación que generaría una brecha muy grande. Las universidades van a ser aranceladas, termina la universidad gratuita. El arancel sería de entre 1.500.000 y 2.000.000 por año por estudiante”.“Vamos a terminar como Chile, donde las personas terminan teniendo una especie de hipoteca. Una vez que te recibís seguís pagando tu universidad. Al sistema de vouchers te lo dan porque pagás. No es como las becas. Hay becas para que las personas puedan seguir estudiando porque ir a la universidad, por más que sea pública, muchas veces no es gratis. Tenés fotocopias, transporte y demás”., manifestó que “el gobierno formalizó la creación de la unidad de negociación de acuerdos de precios que lleva adelante el entrerriano Guillermo Michel, que a la vez es candidato a diputado nacional. Su misión es cerrar acuerdos de precios con empresas productoras de precios de la canasta básica”.“Hay algunos sectores que están pidiendo incentivos, como sumas fijas, nuevo piso salarial para paliar los efectos de la devaluación de casi un 22%. Parte del sindicalismo se opone a una suma fija. En tanto, la CTA Autónoma sí está pidiendo una suma fija de 75 mil pesos. Desde el gobierno dicen que va a ser parte de la discusión paritaria. Es una suma fija que no alcanza. La canasta básica está arriba de 200 mil pesos”, dijo.