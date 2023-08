Testigo de la historia: Humberto fue Granadero, escolta presidencial y del Papa

Humberto Elías Pianetti vive actualmente en Hasenkamp. Durante su carrera estuvo destinado a la histórica unidad del Regimiento de Granaderos. Además, fue escolta presidencial y del Papa Juan Pablo II.En el marco del Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, dialogó con el programa Buenas Noches, de, y recordó su trabajo."Estuve 9 años en Granaderos. Siendo Cabo Primero tuve la oportunidad de izar la bandera de Plaza de Mayo por primera vez después de 10 años de dictadura militar", comentó.Asimismo, aseguró que "cuando escolté al Papa, mi madre que vivía en Cerrito, lo vio en vivo y lloró muchísimo. Yo tenía una lanza y un banderín. Hay ocho unidades, de los cuales cuatro estandartes van adelante y cuatro atrás. Tuve la satisfacción de ir adelante escoltando al Papa. Lloré todo el camino porque no lo podía creer".Por otra parte, recordó que "me tocó escoltarlo a Alfonsín. Madrugamos ese día para ensillar y fuimos hasta el hotel provincial. Lo llevamos al Congreso y después a Casa de Gobierno. Fue el 10 de diciembre de 1983, él iba a asumir. Montamos a las 10 de la mañana y bajamos a las 22"."Tengo un montón de historias. Es una unidad histórica, no cualquiera va a esa unidad y me emociona mucho cuando me envían fotos de esos momentos", dijo."Me ha tocado ser Sargento de Cuarto en la Casa de Gobierno y cada dos horas hacer el relevo en Catedral. Conservo el traje de Granadero", agregó.Comentó que actualmente "disfruto de mi jubilación, pero también de la pasión que tengo por el automovilismo".