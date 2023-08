Inundaciones y evacuados por fuertes tormentas en Buenos Aires: fotos y videos

?| #INUNDACION en #LaPlata: En 163 y 530 un tractor recoge a la gente inundada y la traslada al Club Romerense, en #MelchorRomero pic.twitter.com/3p87r3oLye — ANDigital (@ANDigitalOK) August 17, 2023

Lluvia e inundación en La Plata

Sigue la tormenta y ya se acumulan más de 100 ml de agua que entra en las casas de varios barrios de la periferia. Hay personas que dejaron sus hogares pic.twitter.com/EzI5MgXKHP — Diagonales (@diagonalesweb) August 17, 2023

Diluvia y cae granizo en el Predio de Ezeiza. El plantel se entrena en el gimnasio. pic.twitter.com/1h01J5U8TS — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 17, 2023

Demoras en los vuelos

La zona noreste, la más complicada

La Municipalidad de La Plata elevó a "naranja" el nivel de alerta ante las lluvias, récord en los últimos 60 años para el mes de agosto, que aún se precipitan sobre la capital bonaerense y que ocasionaron el desborde de arroyos y la evacuación de vecinos; en tanto el Gobierno provincial montó un Comando de Incidencias para monitorear la situación y coordinar la asistencia.Las fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya comenzaron a generar complicaciones. Vecinos de la ciudad de La Plata mostraron en las redes sociales las calles inundadas y las respectivas evacuaciones producto de la gran cantidad de agua que cayó.En varios videos que se publicaron en Twitter se muestra hasta un tractor sobre la calle 163 y 530 para recoger a las personas y llevarlas hasta el Club Romerense.Por lo tanto, el Municipio dispuso de tres centros de evacuación ubicados en 137 y 63 (Los Hornos); 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira), y 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero).Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron esta mañana que ya superaban los 115 milímetros de agua caída en las últimas horas en La Plata.Los expertos sostienen que la mayoría de las inundaciones se asocian al aumento del nivel del Río de la Plata, que obstaculizó el adecuado drenaje de las aguas.En tanto, el intendente de La Plata, Julio Garro, confirmó que los niveles de precipitación que se vienen registrando en las últimas horas en la Ciudad, “son un fenómeno climático histórico”, a raíz de que hace 60 años no se tenía constancia de una lluvia de esta intensidad durante el mes de agosto.Durante la madrugada y hasta las 10.30 horas se registró un acumulado de agua de lluvia que alcanzó los 130 milímetros en algunas zonas de la ciudad, lo cual ocasionó diversos diversos inconvenientes. Los mayores niveles de agua se reportaron en Ángel Etcheverry (131 milímetros), Arana (114 milímetros), Poblet (109), Lisandro Olmos (102) y Abasto (102).“Desde esta madrugada estamos trabajando con nuestros equipos en los barrios afectados, en donde en alguno de ellos cayeron más de 100 mm. en 12 horas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy”, explicó Garro, quien sostuvo que “Los Hornos, Romero, Olmos, Abasto y San Carlos son algunas de las zonas más afectadas por las intensas lluvias. Todavía continuamos con el nivel de atención del riesgo amarillo y siguen registrándose en forma intermitente chaparrones y tormentas de variada intensidad y de corta duración”.Por su parte, el Director de Hidrometeorología de La Plata, Mauricio Saldivar, remarcó que “estamos atravesando un evento extremo de precipitaciones de hecho ya hemos roto los récords de precipitación en 24 horas para la ciudad de La Plata, con el agravante de que la mayor parte de esas precipitaciones se han dado en un rango de 8 horas”.Además, desde varios clubes del fútbol argentino indicaron que se suspendieron los entrenamientos o cambiaron de localía por la intensidad de las lluvias."Diluvia y cae granizo en el Predio de Ezeiza. El plantel se entrena en el gimnasio", explicó el periodista de Boca Juniors, Leandro Aguilera.Unos 110 vuelos se encuentran afectados en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza por el intenso temporal que se desató entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, informaron fuentes aeroportuarias a Télam.Entre las dos estaciones aéreas hay 93 vuelos demorados, 27 debieron ser cancelados y siete desviados a aeropuertos de alternativa a raíz de la imposibilidad de aterrizar por las condiciones meteorológicas adversas.En todos los casos, las afectaciones son como consecuencia de la actividad eléctrica sobre los aeropuertos, que obliga a suspender todo tipo de tarea en pista, por lo que no se pueden realizar los servicios de rampa, como asistencia a las aeronaves, retiro y recepción de equipajes.Defensa Civil bonaerense informó a Télam que las lluvias intensas y el granizo caído afectó fundamentalmente a la parte del noreste bonaerense, y precisó que, sin embargo, la ciudad de La Plata fue la zona "más complicada hasta el momento", con "desborde de ríos y arroyos, calles anegadas y personas pidiendo asistencia"."Se trata de un fenómeno climático histórico a raíz de que hace 60 años no se tenía constancia de una lluvia de esta intensidad durante agosto", dijeron desde la comuna tras informar que la capital bonaerense durante la madrugada y hasta hoy a las 10 de la mañana registró un acumulado de agua de lluvia que alcanzó los 130 milímetros en algunas zonas, lo que ocasionó inconvenientes.