“Es inexplicable”, dijo la tía de nena a la que le operaron la pierna sana

Familiares de una nena de cinco años denunciaron en la fiscalía de Concordia a dos médicos del hospital Masvernat por mala praxis.Según indicaron, la menor debía someterse a una intervención en su pierna derecha por problema en los tendones, pero la operaron de la pierna sana, o sea la izquierda.Y acotó: “Ella ahora está en silla de ruedas. No sabemos qué le hicieron, si le cortaron los tendones o si se los estiraron, y no sabemos qué consecuencias puede tener”.Desde la dirección del hospital, sin brindar detalles sobre lo ocurrido, le informaron que entre este viernes y el lunes le van a operar la pierna que corresponde.“Denunciamos ante la fiscalía a los dos doctores por mala praxis”, remarcó Benítez a Central de Noticias y contó que la pequeña Ailín, preguntó “por qué le habían hecho algo en la otra pierna, ese pie no lo podía apoyar, solamente los dedos”.