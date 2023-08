Incendios en islas del Delta: el área quemada es ocho veces la ciudad de Rosario

Bajante persistente

Sin la intensidad de los tres años anteriores, pero con una superficie quemada que no deja de ser alarmante, en lo que va de 2023 ya se incendiaron unas 138.642 hectáreas (1.386 kilómetros cuadrados) en el Delta del río Paraná, una superficie que equivale a casi ocho veces la ciudad de Rosario.Según los registros semanales que lleva adelante el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en la zona llamada Piecas Delta del Paraná (que va desde la ciudad de Santa Fe al norte hasta Baradero, en Buenos Aires), desde enero hasta mediados de agosto se detectaron unos 9.859 focos de calor, afectando en total alrededor del 6% del territorio del Delta, que tiene unos 2,3 millones de hectáreas de extensión.Desde que comenzó la gran bajante del Paraná a mediados de 2019, las quemas en zonas de islas afectaron una porción gigante de este ecosistema, con su pico máximo durante 2020 cuando hubo cerca de 40 mil focos de calor, seguido de unos 15 mil focos en 2021 y de 26 mil el año pasado, siempre según los registros del Museo Scasso.En ese marco, los casi 10 mil focos de la primera parte de este año parecen completar un ciclo que todavía no se terminó, aunque ya no es tan agudo como en los años anteriores.Si bien los valores extremos de bajante del Paraná parecen haber quedado en el pasado, el río todavía no recuperó sus niveles promedio y, al menos hasta el mes de octubre, no se esperan mejorías, sino todo lo contrario. Así lo señalan los últimos reportes del Instituto Nacional del Agua (INA), que todas las semanas actualiza informes sobre el estado de la cuenca y plantea escenarios para los próximos meses.Para ese organismo, la falta de lluvias sobre una cuenca largamente afectada por la sequía vuelve a determinar niveles oscilantes, mayormente por debajo del nivel de aguas bajas. En el tramo del Paraná comprendido entre La Paz y Santa Fe, los niveles hidrométricos se observaron en descenso, posicionándose actualmente en aguas bajas. En Rosario, lo mismo.“Las lluvias sobre las zonas de aporte resultaron escasas o nulas y la región continúa en una condición deficitaria predominante. A la fecha del informe (13/08) se encontraban en aguas bajas los niveles en casi todo el tramo hasta la cabecera del Delta”, explicaron desde el INA. Fuente: (Aire)