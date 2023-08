Nena atacada por dos pitbulls está en su casa: conmovedor mensaje de su abuela

"Son marcas de mi amor"

¿Cómo fue el ataque?

Imputado

El sábado 24 de junio, en el barrio Santa Rosa del Lima, de la capital santafesina, dos perros de la raza pitbull atacaron a una mujer y a su nieta de 18 meses, provocándole lesiones graves a las dos. La niña estuvo internada con pronóstico reservado durante mucho tiempo, hasta este lunes, cuando finalmente, le dieron el alta y regresó a su casa para continuar con su recuperación.Cabe recordar que, a un mes de su internación, la niña seguía en la terapia intensiva del Hospital de Niños con respirador. En este contexto, desde el Hospital confirmaron que, si bien fue dada de alta, la niña continuara con controles periódicos para analizar su mejoría, pero en forma ambulatoria., había recibido el alta a principio de julio, ya que al igual que la. Este lunes, festejó y agradeció el logro de la pequeña y en sus redes sociales, escribió un conmovedor mensaje:Ocurrió en inmediaciones de Pasaje Hermanos Madeo al 2.900. Magalí, hija de Jaqueline y tía de la nena, había contado al móvil de LT10 que "habían ido a comprar un jugo y me tocaron el timbre diciéndome que las había mordido un perro, las trajeron unos chicos que estaban en la esquina"."Eran dos perros, cruza de Pitbull con Dogo, mi mamá la quería cubrir a mi sobrina todo el tiempo, pero la pudieron agarrar igual porque eran dos. Mi hija de 8 años pudo correr", agregó la mujer."A mi mamá le desfiguró la cara, una parte de la cabeza, los brazos y piernas. Está fuera de peligro, pero mi sobrina está complicada", detalló.Según consta en la denuncia policial, los dueños de los perros, uno de raza Stanford y el otro pitbull, una pareja de vecinos de 44 y 45 años manifestaron que minutos antes de que ocurriera el trágico suceso los perros habían escapado de la casa. Hubo disturbios con los vecinos luego de ocurrido el hecho, pero finalmente pudieron ser controlados por la policía.El dueño de los animales permanece detenido e imputado por el fiscal Omar De Pedro, quien en la audiencia imputativa le había atribuido los delitos de lesiones graves y gravísimas. El funcionario judicial aclaró: "En principio habíamos identificado una lesión culposa, una violación al deber de cuidado, como una negligencia o imprudencia". Sin embargo, precisó que a medida que fue avanzando la causa se fueron "convenciendo de que había un poco más que eso".En esa línea, continuó: "Entendimos que había una actitud donde se hubiera podido prever esta situación. El riesgo que representaban los animales era muy alto, muy agresivos. Habían tenido antecedentes y en pocas palabras se los dejó estar libres, en la calle. Sin nadie que pudiera de alguna manera dominarlos".Por tal motivo, el fiscal entiende que hubo dolo eventual, y argumentó: "Entendemos que era previsible, se podría haber evitado y por eso lo atribuimos como dolo eventual; es la figura de aceptar lo que puede ocurrir y que no me interese, no me importe; no lo quiero, pero tampoco me interesa si pasa". Fuente: (Lt10-UnoSantaFe)