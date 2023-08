“He vuelto a acariciar a Felipe”, afirmó el padre tras la sanción de la Ley

El gobernador, Gustavo Bordet, a través del decreto Nº 2629, reglamentó la Ley Felipe y creó el Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos. Ante este panorama, sus padres y diputados compartieron su emoción tras la decisión del gobierno de Entre Ríos.“Nuestro hijo Felipe fue diagnosticado de cáncer, una enfermedad que en cuatro meses se lo llevó de nuestro lado. Nosotros siempre contamos que gracias a Dios y a la Virgen no pasamos ninguna necesidad. Ni Felipe ni nosotros, como mamá y papá. Pero durante nuestro tratamiento, que fue en Buenos Aires, durante cuatro meses vimos a otros padres de Entre Ríos que no tenían dónde estar, que no tenían alimentos, que no estaban contenidos; a mamás y a papás que perdieron el empleo; a mamás y a papás que no tenía plata para trasladar el cuerpo de sus hijos”, contó a El Día Danilo Bertoni sobre el germen de la Ley Felipe.“Y ahora ya es buen hecho. Las sensaciones que tengo desde que supe sobre la reglamentación son de pura felicidad. Siento por un momento que he vuelto a acariciar a Felipe. Ahora podemos mirar al cielo y decirle que finalmente le cumplimos la promesa que hicimos. Podemos mirar a la cara a todos los habitantes de la provincia y decirles que ahora van a disponer de los recursos para enfrentar ese difícil momento. Son sentimientos encontrados los que vivo ahora, pero siento también que la lucha valió la pena”, amplió el papá de Felipe.Para poder transitar el camino del Poder Legislativo provincial, Danilo y Elizabeth contaron con el apoyo de los diputados entrerrianos Juan Manuel Huss y Mariana Farfán. Ellos fueron los que escribieron el proyecto de Ley y lo defendieron en las dos cámaras, que contó finalmente con el voto positivo de todo el arco político.“Ha sido una ley que se trabajó en las plazas de toda la provincia de Entre Ríos y que fue acompañada por la firma de más de 30 mil entrerrianos, los cual genera todo un hito para lo que es la presentación la confección y posterior aprobación de una ley”, explicó a este medio Huss.Por su parte, la diputada Mariana Farfán también se refirió con felicidad sobre la reglamentación de la Ley Felipe: “Estoy con mucha emoción porque ha reglamentado la Ley Felipe, que impulsada por nuestros queridos Mono y Eli, dos gualeguaychuenses que hicieron de su dolor una causa noble. Además, la iniciativa fue apoyada por un montón de familias, madres y padres del dolor, entrerrianos y entrerrianas que motorizaron, militaron y ayudaron a construir esta ley en nuestra Cámara de Diputados”.“Celebramos y sobre todo felicitamos a los impulsores de esta ley que viene a dar una respuesta que se estaba demandando. Es una normativa que tiene a la salud con una visión integral y sobre todo una perspectiva de derechos”, remarcó Farfán.“Yo estoy muy contento porque a partir de esta reglamentación el programa que prevé la Ley Felipe se constituye todo en un derecho para los familiares de niños que padecen cáncer. Esto tiende a que una situación muy complicada sea lo menos traumática posible para la familia y también para el niño que padece la enfermedad. La verdad que todo esto es un motivo de alegría y de festejo. Así que estoy muy feliz y junto con los papás de Felipe le agradecemos a todos y a cada uno de lo que apoyaron esta iniciativa”, reconoció el diputado Huss.La Ley Felipe se dio a conocer en las plazas de las diferentes localidades de Entre Ríos. Se llegaba a las mismas, se informaba sobre la iniciativa y se pedía el apoyo de los vecinos. Esto fue una experiencia única para los papás de Felipe.“Cuando hicimos la primera plaza en Gualeguaychú sabíamos que íbamos a tener el apoyo de nuestros familiares, amigos y seres queridos, pero cuando hicimos la segunda, en Concepción del Uruguay, era una incertidumbre y no sabíamos si iba a haber alguien. Por fortuna y desde entrada supimos que sea a donde sea que vayamos íbamos a tener el apoyo de toda una comunidad que entendían nuestra causa y estaban dispuestos a unirse y apoyarnos”, recordó el Mono Bertoni.“Quiero agradecerles a todos los que nos ayudaron, los que nos apoyaron, los que nos escucharon, los que trabajaron para que la Ley Felipe finalmente sea una realidad. No me van a alcanzar las palabras para agradecerles a todos. Finalmente, ahora existe una herramienta para ayudar a las familias cuando enfrentan uno de los elementos más duros”, concluyó el papá de Felipe.