Cómo enfrentar los keyloggers: estrategias de prevención, detección y respuesta

¿Qué son los Keyloggers?

¿Cómo detectar los Keyloggers?

¿Qué hacer si fui infectado con un Keylogger?

4 formas para prevenir un ataque con Keylogger

Existen amenazas cibernéticas que, aunque parezcan invisibles, pueden resultar un gran dolor de cabeza. Es por eso que aprender a prevenirlos y deshacerse de ellos es crucial. Aquí te hablaremos sobre una de estas amenazas, los famosos Keyloggers.En la actualidad existen muchos tipos de malware flotando por internet. Uno de ellos son los Keyloggers los cuales consisten en programas de espionaje los cuales se encargan registrar las pulsaciones de tu teclado. Es decir, tecla que presiones, tecla que se registra en este virus.Los Keyloggers son instalados de forma oculta y su objetivo principal es robar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria. Actualmente existen distintos tipos de keyloggers que funcionan por hardware, como un dispositivo USB corrompido, hasta los software o malware. Los métodos de infección dependerán del tipo utilizado.Detectar la presencia de uno de estas armas de hackeo en tu dispositivo puede resultar difícil al ser un tanto sigilosa. Además, de que dependerá del tipo de Keylogger que los hackers estén utilizando.Presta atención si tu equipo se vuelve lento o se traba, si aparecen ventanas emergentes espontáneamente o si aparecen notificaciones de inicios de sesión que no hayas realizado. También puedes optar por instalar un antivirus en tu equipo para así detectar el Keylogger. Esto debido a que, al ser un malware, un buen antivirus lo detectará como una amenaza y te notificará sobre la infección.Como pasa con cualquier virus, lo primero que debemos hacer es aprender cómo identificar el tipo de virus con el que estamos infectados . Acto seguido, debemos de correr un antivirus que se encargue de ponerlo en cuarentena y eliminarlo.En dado caso de que esto no sea suficiente, es necesario formatear el equipo para borrar cualquier rastro del mismo. Adicional a ello, por la naturaleza del Keylogger, tendremos que cambiar todas las contraseñas. Así que habrá que ir una por una de nuestras cuentas, modificando las mismas.Una de las formas más importantes para prevenir el ataque de este tipo de malware es contar con un buen antivirus. Esto debido a que el antivirus será el encargado de bloquear cualquier tipo de infección.Además, de que un buen antivirus será capaz de detectar el intento de vulneración por parte del malware o del hacker. De esta forma, evitará que eche raíz en nuestro sistema y lo ponga en riesgo. En caso de estar infectados, un buen antivirus también ayudará a eliminarlo por completo del sistema.Además del antivirus, los gestores de contraseña también son útiles. Recomendamos considerar la posibilidad de utilizar un gestor de contraseñas fiable el cual permitirá crear contraseñas seguras. Adicional a ello, te permitirá controlar cada una de ellas evitando así que se te olviden.Otra gran utilidad para el gestor de contraseñas está en que este permitirá cambiar las mismas en caso de que tu sistema haya sido vulnerado. Podrás ir por cada plataforma y cuenta cambiándolas rápidamente y en una sola plataforma. También podrás crear contraseñas mucho más robustas y que sean difíciles de vulnerar.Este sistema, básicamente, se trata de una medida que requiere de dos factores para el inicio de sesión. Mediante dos pasos se autentica que tú eres el usuario real. Así, se garantiza la seguridad al momento de iniciar sesión en tu banca móvil, redes sociales, etc.La mayoría de plataformas, actualmente permiten el activar la autentificación de doble factor a través de una app externa, por ejemplo, la app de Google Authenticator. Así que si puedes, es mejor que la actives pues así, aunque vulneren tu contraseña, no podrán usarla.Por último, es fundamental mantener tu sistema operativo actualizado. Esto debido a que muchos hackers usan los recovecos y vulnerabilidades para colarse dentro de tus equipos. Así es como instalan los virus que después, se volverán un auténtico dolor de cabeza robando tu información y contraseñas.Al actualizar tu sistema operativo estarás instalando actualizaciones que se encargarán de cerrar estas brechas y vulnerabilidades. De esa forma, los hackers la tendrán más difícil a la hora de intentar entrar a su sistema operativo. Si esto lo combinas con un antivirus y un gestor de contraseñas, los Keylogger prácticamente no serán un riesgo.