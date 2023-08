Madre de niño con autismo reclama que obra social cumpla con un aparo judicial

Una afiliada a la obra social SANOS, Verónica Aguirre exigió que la obra social cumpla con un aparo judicial interpuesto para pagos a cuidadora de su hijo que padece autismo“Mi hijo es un niño que tiene autismo que tiene retraso (madurativo), déficit de atención e hiperactividad, por lo que necesita una cuidadora”, dijo Aguirre a Elonce al informar que “desde que la obra social pasó a llamarse SANOS hemos tenido problemas por los pagos a la cuidadora y adeudan pagos de marzo, abril y julio. El mes pasado solo abonaron enero y febrero”.En este contexto, Aguirre contó que “hay un amparo ganado por tiempo indeterminado y ahora están en situación de incumplimiento. En este contexto se acordó que en estos días iban a pagar el 10 de agosto tres meses, pero ahora dijeron que lo iban a abonar la semana que viene. Es una situación compleja y la cuidadora no cobra”.En este sentido, Aguirre contó que si no tienen respuestas en 24 horas volverán a reclamar y aseguró que “no creo que sea la única afiliada que está en esta situación, queremos una respuesta”.“La paciencia se agota y con la inflación que hay, lo adeudado se licua. Además, desde la obra social se comunican que en una fecha me van a pagar, llega ese día y no lo hacen”, dijo la cuidadora