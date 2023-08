Prohibieron la venta de varios suplementos dietarios

ANMAT prohibió la elaboración y venta de varios productos de tres marcas de suplementos dietarios. La medida se oficializó a través de la disposición 6506/2023, que fue publicada en la última edición del Boletín Oficial y que llevó la firma del titular de la ANMAT, Manuel Limeres.En específico, la prohibición afecta a: MK-677 Dietary Supplement, ANAVAR Dietary Supplement, LIGANDROL Dietary Supplement, M-DROL Dietary Supplement, SUPER DROL Dietary Supplement, CARDARINE Dietary Supplement, S-23 Dietary Supplement, TRENAVAR Dietary Supplement y FEMATROPE Dietary Supplement.También al Hell Fire EPH 150 EPHEDRA EXTRACT, Dietary Supplement, 90 cápsulas, de la marca Innovative y el IBUTAMOREN MK 677, Dietary Supplement, 60 tabletas, de la marca KN Nutrition.La investigación comenzó luego de una notificación del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), porque los productos aparentemente carecían de registros sanitarios.Por su parte, la Dirección de Fiscalización y Control informó que no existían antecedentes de registro de los productos investigados, así como tampoco de su ingreso al país."Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados ni comercializados en ninguna parte del país", se detalla en la disposición.Con el objetivo de "proteger la salud de los ciudadanos antes el consumo de productos ilegales", el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda "prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento".

Suplementos dietarios prohibidos por ANMAT by Elonce on Scribd