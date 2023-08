El vínculo con nuestras mascotas y sus incondicionales beneficios

Pacheco: "Lo que más se necesita en el tema de rescatismo son hogares de tránsito"

La opinión de los panelistas

Tras el batacazo electoral que dio Javier Milei en las PASO, sus “hijos de cuatro patas” se convirtieron en protagonistas tras una destacada mención del exponente libertario. “Le quiero dar las gracias a mis hijos de cuatro patas”, dijo en referencia a sus perros de raza mastín inglés.En algún momento de la campaña electoral, cierto sector de la prensa, tomó la relación de Milei con sus mascotas, como una anomalía irrisoria para burlarse del líder de La Libertad Avanza, pero los amantes de los animales, tienen otra visión.Y es que, diferentes estudios demuestran que el amor de las mascotas, beneficiaría a la salud mental y el bienestar de las personas. Pero… ¿Puede ser que nuestra salud mental dependa de nuestras mascotas?Un informe de un Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos documentó los múltiples beneficios que, tener mascotas, nos brinda. El estudio demostró que interactuar con animales, reduce los niveles de estrés. Además, la relación de apego que desarrollamos con nuestras mascotas, ayuda a reducir la sensación de soledad.Ante los dichos de Milei sobre “sus hijos”, no llama la atención que algunos amantes de los animales recordaran estudios sobre la temática, entre ellos, el que señala que “la relación que desarrollamos con nuestros animales de compañía, tiende a convertirse en un vínculo especial”.Al respecto, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria señala que el vínculo entre humanos y sus mascotas se basa en una conexión emocional, análoga a la interacción madre-hijo.Convivir con mascotas aporta múltiples beneficios, y traen nuevas responsabilidades. Al hecho de saber cómo cuidar las mascotas, se agrega que la relación entre humanos y animales, fue cambiando con el tiempo. Ahora, hay ropa, accesorios, guarderías, calzado y hasta peluqueros para las mascotas.A pesar del gran cambio cultural que se ha producido, los animales siguen siendo víctimas de maltrato, abuso y tráfico. Eso derivó en la implementación de leyes, ordenanzas, y fallos judiciales que buscan proteger “a los mejores amigos de los humanos”.Es así que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, cuenta con el Instituto de Derecho Animal que motorizó reclamos para que avancen causas iniciadas por violación a la Ley nacional del Derecho y Protección a los animales.Recientemente, se dio un fallo inédito en la capital entrerriana, cuando la justicia, admitió a un perro como “sujeto de derechos”. El labrador en cuestión, llamado Mateo, había sido gravemente herido tras ser agredido por un hombre en situación de calle.“Ahora, el animal tiene su propio abogado y es considerado víctima”, consideraron desde el Instituto de Derecho Animal.El tema fue debatido por, que se emite martes y jueves 21.30 porAdriana Pacheco, referente y proteccionista de animales en Paraná, dijo que “somos el país más atrasado en cuestiones de legislación, donde la Ley Nacional es del año ’54 y prevé de 15 días a un año y medio de prisión. Diferentes países fueron mejorando y entendieron que los animales son sujetos de derecho, aunque no sean humanos, en el cual fueron aumentando las penas, salvo en Argentina. ¿Alguien conoce alguna condena efectiva de cárcel?, conozco una en Argentina que hemos denunciado millones de veces y en Paraná hay miles de casos”, manifestó.“Una obra social para perros es una prepaga que se paga mensualmente, donde cuando tenes un accidente o una eventualidad te cubre, así como también con las vacunas y desparasitaciones anuales. Se paga una cuota anual que te ayuda a no tener que desembolsar de golpe todos los gastos que puedan llevar los animales. Las prepagas es de las clínicas veterinarias”, expresó.“Lo que más se necesita en el tema de rescatismo son hogares de tránsito, una cosa que hago hace 30 años, el cual consiste en tener a un animal por un tiempo hasta que se va en adopción. Por lo general, se lo cura, engorda, desparasita, vacuna, castra y después se lo pone en adopción, ya sea cachorro o adulto”, indicó.“Depende de cada persona o grupo, en mi caso no soy tan estricta ni quiero molestar. Di tránsito a más de 400 animales en casi 30 años, donde después de un tiempo voy preguntando y les digo que los recibo de nuevo dentro de los 15 días, ya que luego tengo que transitar a otro animal porque hay miles en la calle. No hago firmar un formulario ya que me parece excesivo”, aseguró.“Hay razas que no puede tener cualquier persona en la ciudad y estoy de acuerdo con los estadounidenses en que hay cinco o seis tipos de perros que no deberían vivir entre la gente”, afirmó.“Los casos que me he enterado de mordeduras gravísimas fueron criados como bebes desde chiquitos. Una vez escuche que hay un gen de la violencia que puede o no aparecer, el cual fue descubierto en unos zorros siberianos y que son muy violentos, pero notaron que algunos pocos de los que criaban para usar su cuero no tenían ese gen tan agresivo. Recomiendo que la gente no los tenga porque son peligrosos para las mascotas, niños y adultos mayores”, acotó.“Clínicamente, los gatos y perros son animales domésticos de compañía, ya que es lo único que puede haber en la ciudad, así como también los caballos, quienes están exceptuados y los vemos circular en las calles de manera ilegal todo el tiempo”, comentó.“Todos los animales se pueden desparasitar y controlar los parásitos tanto externos como internos. Hay chanchos que son mascotas, pero en una granja o en una zona rural. Los europeos, sobre todo, los ingleses empezaron a usar algunas razas de cerdo más chiquitas y muy sociables que tienen un vínculo con los humanos”, agregó.“La gente no se imagina que es lo peor de rescatar animales, ya que te das cuenta de lo que hacemos los seres humanos, el cual es deprimente, desesperante y frustrante al ver el espanto que somos como raza”, contó.“Los peores enemigos de las mascotas son sus dueños, ni siquiera el perro en la calle con un transeúnte errando. Lo que vemos que le hace la gente a su propio animal dentro de sus casas es lo que te desmotiva”, añadió.“El país que más asesinos seriales tiene en el mundo es Rusia y la mayoría de ellos vienen de las zonas rurales. Todos empezaron torturando o matando pequeñas mascotas o animales de granja. Es tremendo”, enfatizó.“Con mi grupo de amigos desde hace varios años mantenemos 35 perros de un muchacho muy humilde que vive en un barrio periférico, pero a 20 cuadras de Casa de Gobierno. En mi Instagram @adrianapacheco93 pueden ver imágenes de lo que hacemos, donde cada cuatro o cinco veces al año hacemos grandes ferias mascoteras y lo recaudado es destinado a los alimentos. También pueden comunicarse a mi celular 154043853 por si alguien quiere donar alguna cosa en buen estado para vender”, finalizó., indicó que “traje a Tatá. Su hermana se llama Titi. Es mi perrinieta Tatá, porque es la perra de mi hija"."Hubo una época en la que tuve hasta seis mascotas porque rescataba perritos. A muchos los tuve en tránsito. Tengo una perrita rescatada que había tenido un accidente. Toma remedios crónicos y cada vez que vamos al veterinario gasto 12 o 15 mil pesos", indicó., dijo que “los perros ayudan a los niños a sensibilizarlos, humanizarlos, a tenerles respeto”.En ese marco, recordó que “hace unos días salió la resolución por lo ocurrido con la muerte de dos lechuzas en un club de la ciudad. La institución no tuvo responsabilidad, se hicieron cargo las personas de la empresa de eliminación de ratas. Pagaron una cuestión económica en una probation y se solucionó. Las lechuzas son sujetos de derecho, tuvieron una representación, una querellante”., comentó que “tengo varios perros. Uno de dos años, otro de 14, otro de 11 años. Mi hija quería tener hermanos y como eso no va a pasar, adoptamos a Blackie, es recatada. Cuando estuve en Buenos Aires, en Gran Hermano, la extrañé muchísimo, es parte de mi familia. El reencuentro fue muy lindo”.“Me cuesta mucho estar lejos de ellos. A veces humanizarlos de más no está bueno, pero me he criado con perros. Nunca tuve ninguna enfermedad ni nada por subirlos a la cama. Mi hija también siempre está con ellos y tampoco tuvo nunca nada”, agregó.Indicó que “los extremos no son buenos. Amo a mis perros pero si los humanizo demás, no me parece bien”.“Yo trabajo en peluquería para perros y trabajo con horarios. En una hora lo atiendo y te lo llevo o lo venís a buscar. Esa hora se dedica exclusivamente al perrito, no junto muchos porque no me gusta”, dijo.Comentó que “se hizo un estudio que indica que los asesinos seriales, los violentos, los maltratadores, todos empezaron con violencia hacia los animales. Pasan de un perro a personas”., contó que “tengo dos mascotas. Una es Barbie, es una perrita rescatada. Es la que maneja varias manzanas del barrio. Impone con su mirada”.“Tengo también a Ema, que tiene dos años y medio, la tenemos de chiquita”, agregó., contó que “tengo cinco mascotas, pero por cuestiones personales me mudé a un departamento y no puedo tenerlos conmigo. A uno de mis perritos se lo quedó mi papá, a otro mi expareja, a otra mi hija que está en Buenos Aires. Tengo una perrita rescatada y también un gato”.“No es un exceso tomar a un perro como sujeto de derecho. El fundamento de la ley es sensibilizar al humano sobre que el animal no es una cosa, sino un sujeto. Es evitar la brutalidad, el maltrato animal, concientizarnos sobre ese ser vivo. Ese es el fundamento de la norma”, aseguró.Por otra parte, opinó que “en esta sociedad tan rara que vivimos hoy en día, todo lo que sea dar afecto, en el modo que uno pueda darlo, está bien.comentó que “para mí mis mascotas son hijos. No estoy de acuerdo con quienes dicen que no hay que humanizarlos. Convivo con mis perros todos los días, si lo veo un poquito mal lo hago atender. Duermen arriba de mi cabeza todos los días. No me enfermé nunca. Hace cinco años tengo a uno y siete la otra”.“Mi novia les compra brochecitos y esas cosas. Cuando ella se va yo se los saco”, indicó., dijo que “tengo una perrita. Yo no era de tener mascotas, no me generaban nada. Cuando me fui a vivir sola me empezó a llamar la atención de por qué otras personas tenían ese vínculo tan fuerte con sus mascotas, por qué los cuidaban tanto. Ahora estoy enamorada de mi perra”., relató que “tengo un perrito adoptado, lo tengo adentro de la casa. Tiene su cucha, come su alimento, tiene seguimiento veterinario, tiene sus vacunas, pero no es humano”.“Para mí no hay que humanizarlos. Para algo son animales y nosotros humanos. Paradójicamente hay perros que humanizan a las personas. La humanización del perro lleva a trastornos del animal, que sufra estrés. Le ponen ropa que no es adecuada para el perro, le ponen moños, genera que el perro sienta dolor, se estrese y demás”, remarcó.