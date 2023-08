Chango Spasiuk regresa a Paraná para presentar “Eikè!” su último trabajo

El sábado 26 de agosto, Chango Spasiuk estará en Paraná para presentarsu último trabajo, editado recientemente. Será a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.En diálogo con, el reconocido músico manifestó su alegría de volver a pisar suelo entrerriano y presentarse en el coliseo de la ciudad.El disco siempre es como una excusa, porque lo que importa es tocar en vivo. Uno hace un disco, presenta algunas canciones, reversiona otras, compone música pero en el fondo lo que quiere es tocar en vivo para toda la gente que te sigue.Sobre su nueva obra, Spasiuk, contó que, “quiere deciren guaraní, pero como el idioma está lleno de imágenes y las palabras están cargadas de mucho significado, ese entrar quiere decir entrar a mi casa, porque es un disco que fue grabado en el living de mi casa, porque fue hecho en pandemia y a su vez quiere decir entrar a mi corazón, de donde sale la música y la belleza del arte”. Además, cuenta con grandes invitados como Gustavo Santaolalla, Carlos Nuñez, Jaques Morelembaum, Erik Truffaz, Sixto Corbalan, Per Einar Watle, Steinar Raknes, Boubacar Cissoko, Marcelo Dellamea, Majid Bekkas y Franco Luciani.“Mi amor por tocar no ha cambiado nunca, cuando me pongo a tocar el acordeón me siento en paz y es bella esa sensación y creo que es lindo que la gente se sienta en ese lugar; que no es entretenimiento, pensar en la música como entretenimiento es como muy básico, y es subestimar mucho a la gente. La música es como dice Atahualpa:; es juntarnos, celebrarnos, interpelarnos, respetarnos, y protegernos con el arte que es alimento sutil que hace que nuestros corazones sigan latiendo en estos tiempos del mundo”, manifestó Spasiuk.La banda con la que se presentará en el 3 de Febrero está conformada por Marcos Villalba en cajón, percusión, guitarra y voz, Pablo Farhat en violín, Enzo Demartini en acordeón y guitarra y Diego Arolfo en guitarra y voz.Las entradas online ya están en venta en PASSLINE o también pueden conseguirse en efectivo en la boletería del teatro 3 de Febrero.Los precios de los tickets son: palcos bajos (completo para 4 personas) $26.000, palcos altos (completo para 4 personas) $22.000, platea preferencial (numeradas 5 primeras filas) $7.500, platea general (numerada) $6.500, tertulia (por orden de llegada sin numerar) $4.500.