Día de la Mujer Policía: “Cuando una abraza este uniforme, todo es más fácil”

En el Día de la Mujer Policía, Elonce rescató el testimonio de Alejandra Berón, quien es la directora de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, después de llegar a Comisario General, y se convirtió así en la primera mujer de la fuerza en alcanzar este grado.



“Ingresé a la institución policial en 1996 y soy de la tercera promoción de mujeres que ingresa a la Escuela de Oficiales. Luego de 27 años de servicio, hoy ostento la última jerarquía de la institución, la de Comisario General como directora de Criminalística”, explicó Berón y aclaró: “No soy la primera mujer Comisario General en la institución porque María del Carmen Capurro fue Comisario General, pero la diferencia es que soy egresada de la Escuela, después de haber transitado tres años en el instituto de formación”.



“Vengo de una familia policial, tanto mi papá como mi abuelo fueron funcionarios policiales, pero independientemente de eso, siempre me gustó y me llamó el formar parte de la fuerza. En un primer momento, mi familia no quería que ingresara a la institución, pero después tomé la decisión de que sí o sí quería ser parte y acá estoy, transitando esta carrera que tanto amo y tanto tiempo le dedico”, repasó la funcionaria policial en relación al desarrollo de su carrera en la fuerza.



Y en ese sentido, ponderó: “La Policía de Entre Ríos ha sido pionera en la cuestión de abrir las puertas a la mujer para asumir distintos cargos y roles dentro de la institución, estando a la altura de las circunstancias y acompañando los cargos sociales que se vienen dando”.



En la oportunidad, se le consultó a Berón por los desafíos que implica el tener un grado de jerarquía en la Policía. “El transitar por este camino lleva un proceso de adaptación, tanto de la institución, como de los compañeros con los que uno trabaja, como de uno mismo, para amoldarse a las distintas situaciones con las que uno se enfrente”, respondió y remarcó: “Fue un bien camino transitado, con acompañamiento y mucho trabajo”.



Para la funcionaria policial, “todo pasa por el respeto que uno se da y uno recibe, porque ante todo somos personas e independientemente de la jerarquía; cuando uno trata al funcionario por lo que es, todo se hace mucho más sencillo siendo justos, responsables y respetuosos”.



Un mensaje a otras mujeres



“Tienen que hacer uso de las posibilidades que tienen, de las puertas abiertas en las instituciones, porque la igualdad de género está a la orden del día”, recomendó Berón a otras mujeres. Y resaltó que todas “tienen la posibilidad de ingresar a la Policía porque en la institución reciben un trato de todos por igual”. “Somos funcionarios policiales al servicio de la sociedad para cumplir un rol y una función”, remarcó.



“Es complicado en el rol de mujer porque una tiene otras tareas ajenas al trabajo que debe cumplir en lo que hace a la familia, los hijos y demás, pero cuando una ama a la institución, porque abraza este uniforme, todo es más fácil; siempre trabajando con honestidad, responsabilidad, justicia y respeto por la persona, todo es más sencillo”, recomendó.



“Las puertas están abiertas y uno no tiene que tener miedo; uno siempre tiene que pelear por los sueños y trabajar para eso”, cerró Berón.



Sobre el Día de la Mujer Policía



El 14 de agosto se celebra el, en honor a la oficial ayudante Érica Beatriz Bercich López, fecha elegida en conmemoración al día de su nacimiento.

Bercich López fue la primera uniformada mujer en morir en un acto de servicio, el que ocurrió en la madrugada del 24 de marzo de 1999, cuando se encontraba en tareas de apoyo a compañeros en la Localidad de Rodeo de la Cruz de la Provincia de Mendoza.