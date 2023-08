Detectan en dos provincias de Argentina la nueva cepa del Covid

El Covid no para de mutar y ya existe una nueva cepa de interés para la Organización Mundial de la Salud (OMS) que todavía no es dominante a nivel mundial, pero debido a su rápida propagación es probable que pronto lo sea. Se trata de la subvariante EG.5 , cuyos primeros casos fueron confirmados en Argentina.El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), publicado este domingo mientras los argentinos votaban a los candidatos que competirán en las próximas elecciones presidenciales de octubre, dio cuenta de la novedad: uno de los casos fue identificado en la Ciudad de Buenos Aires y el otro en Córdoba.La variante EG.5 fue designada por la OMS como Variante de Interés (VOI) el 9 de agosto pasado. “A la fecha, fueron identificados dos casos aislados de la VOI EG.5 en Argentina, uno de ellos partir de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs) en la provincia de Córdoba y otro caso con residencia en Ciudad de Buenos Aires”, dice el BEN.La OMS publicó su primera evaluación de riesgos de EG.5, que ha sido reportada por un total de 48 países. La mayor parte de las secuencias de EG.5 son de China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.“La prevalencia de EG.5 sigue aumentando, pasando del 7,5% en la semana 25 al 17,4% en semana 29. EG.5 es un linaje descendiente de XBB.1.9.2, que tiene el mismo perfil de aminoácidos de la proteína pico que XBB.1.5. EG.5 fue notificado por primera vez el 17 de febrero de 2023 y designado como una variante bajo monitoreo (VUM) el 19 de julio de 2023”, agrega el BEN.La veloz irrupción de EG.5 ocurre cuando la OMS había recomendado enfocar las nuevas vacunas contra el Covid a la actual subvariante de Ómicron dominante: XBB.1. Estas vacunas de ARN mensajero producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna ya están disponibles en Estados Unidos y para la primavera boreal estarán en gran parte del mundo.Sin embargo, a medida que el Covid muta, va ganando poder en velocidad de crecimiento y escape inmune, lo que no necesariamente significa que eso se asocie a una mayor virulencia de los cuadros y una mayor cantidad de internaciones. Eso, al menos hasta ahora, no se ha confirmado.“Si bien los aumentos simultáneos en la proporción de hospitalizaciones por EG.5 y Covid-19 (inferior a las oleadas anteriores) se han observado en países como Japón y la República de Corea, no se han hecho asociaciones entre estas hospitalizaciones y EG.5. Sin embargo, debido a su ventaja de crecimiento y características de escape inmune, EG.5 puede causar un aumento en la incidencia de casos y volverse dominante en algunos países o incluso a nivel mundial”, dice el BEN.El informe del Ministerio de Salud de la Nación explica que “según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evaluó como bajo a nivel mundial, alineándose con el riesgo asociado con XBB.1.16 y XBB.1.5. No se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad hasta la fecha”.El crecimiento de EG.5 a nivel global ha hecho que los casos de Covid detectados aumentaran un 80 por ciento en el último mes. Sin embargo, la mortalidad bajó 57 por ciento. Entre el 10 de julio y el 6 de agosto se reportaron cerca de 1,5 millones de casos, mientras los casos fatales fueron 2.500.La OMS advirtió que los números no estarían reflejando la situación real, debido a que los tests de diagnóstico y el seguimiento de la pandemia han caído de manera contundente. La vacunación sigue siendo crucial, y la OMS instó a “intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación”.Aunque las vacunas contra el Covid pierden eficacia con el tiempo frente a los contagios, se siguen considerando muy protectoras contra la enfermedad grave y la muerte. Todo esto ocurre a poco más de tres meses de que la OMS declarara el fin de la pandemia.