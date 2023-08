Finalizó esta semana el rodaje sobre la película de Nahir Galarza

La productora Kapow, autora de “Carmel”, “Cabezas” y “The Rati Horror Show”, entre otras piezas del género, finalizó su serie documental de dos capítulos para Telefe y Paramount+.Por su parte, Zeppelin Studio terminó hace una semana el rodaje de “Nahir: maldita noche” para Amazon Prime y cines y ya se encuentra en proceso de preproducción una serie de 22 capítulos que tendría a Pampa Films (“Monzón” y “Ringo”) y a la mexicana TFS (“Maradona”) como realizadores para ser emitida por Star+, del grupo Disney.“La película para Amazon llega hasta el día del crimen. No hasta la contemporaneidad. Y si bien existe mucho hermetismo, trascendió que habría un final abierto para que lo dicte el espectador sobre los ejes de una Nahir asesina, una Nahir ejecutando involuntariamente el crimen incitada por un contexto de vínculo tóxico y violencia de género, y por último la aparición de la hipótesis no estudiada en el juicio: su padre como ejecutor del asesinato”, repasó el manager de medios, Jorge Zonzini, exvocero de la joven entrerriana y autor del libro “El silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático”, editado por editorial Planeta.“En el caso del docurreality de Paramount, fuimos entrevistados todos los perfiles que participamos del caso. Padres, testigos, abogados y la propia Nahir Galarza, que rodó durante ocho horas dentro de la Unidad Penal N° 6 de Paraná donde desde hace cinco años y medio cumple condena, mientras aguarda que en los próximos días se expida la Corte Suprema de la Nación sobre si confirma o revoca el fallo a prisión perpetua por la arbitrariedad, discriminación, falta de perspectiva de género e incumplimiento de los Convenios de Violencia de Género y Protección de la Mujer (Belem Do Para/1994) firmados por la Argentina y que denunciara en el recurso de apelación federal la defensa técnica de Nahir, liderada por José Ostolaza y Pablo Sotelo. Por último, la serie será basada en el Lado B del caso y mostraría a Nahir Galarza desde su infancia hasta la actualidad, incluidos sus padecimientos intracarcelarios”, agregó Zonzini.