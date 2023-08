El frío se hace notar y pronostican que el domingo a la mañana será más intenso

Cambios de temperatura

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada fría para la ciudad de Paraná y alrededores con una mínima de 8° y una máxima de 17°. Además, el cielo estará parcialmente nublado con vientos del sureste.El aire frío persistirá durante la mañana del domingo, “con vientos muy débiles. Valores de unos cinco grados en nuestra zona y en el sur podrían estar cerca de los tres grados, por lo que son posibles heladas sobre todo en el sur entrerriano. Persistirán las buenas condiciones y las máximas llegarían a unos 17 grados”, expresó el meteorólogo, Alejandro Gómez, a Elonce.El día más frío será el. Las máximas alcanzarían los 18 grados.Según informaron desde Defensa Civil de Entre Ríos, luego de fin de semana, se espera una. Es decir que tras el frío, las temperaturas se revertirían rápidamente durante el lunes, en cuya tarde estaría templado. Luego, ey “podríamos tener en nuestra región”, adelantaronAdvirtieron, sin embargo, que “, y desde lo que hoy observamos, el mismo estaría asociado a condiciones de inestabilidad”.“Lo que ha venido ocurriendo durante todo el invierno para nuestra región, volvería a repetirse, es decir ingresos de sistemas frontales inactivos con masas de aire que provocan un acentuado descenso térmico, pero de poca duración. Y luego rápidos ascensos térmicos con aire húmedo a muy húmedo”, resumieron desde el organismo.De acuerdo a los datos que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, para else espera para Paraná y zona, una temperatura mínima de 9° y una máxima de24° con un cielo parcialmente nublado.Para else prevé cielo nublado con temperaturas similares a las del día anterior; 13° de mínima y 26° de máxima.Para el, en esta zona del Litoral, las altas temperaturas se harán sentir: la mínima rondará los 17° y la máxima los32°; además de cielo parcialmente nubladoElpersistirá el calor y las temperaturas mínimas rondarán los 22°, mientras que las máximas estarían en los valores de los 32°.Según Servicio Meteorológico Nacional, para el lse espera una jornada fría con mínimas de 8 grados y máximas de 17 gradosEn tanto parase prevé temperaturas en aumento con una variabilidad térmica que vaya desde los 7° hasta los 23° el lunes y escale hasta los 25° el día siguiente, se prevé cielo algo nublado para ambos días.Ella situación sería muy similar al día anterior, con mínimas que oscilarán los 19° y máximas que llegarían a 31°.Ellas temperaturas mínimas rondarán los 22°, mientras que las máximas estarían en los valores de los 31°.Para Victoria y alrededores, esteserá una jornada fría con cielo nublado: las máximas serán de 20 grados y las mínimas de 5 grados.En tanto elel cielo estará parcialmente nublado, con temperatura en ascenso y la mínima será de 9° y una máxima de 24°. Ella temperatura irá en aumento y la máxima llegará a los216 grados.En tanto, else espera que la temperatura ascienda hasta los 28° y estaría parcialmente nublado.El jueves se espera una jornada calidad con una temperatura mínima de 20°, mientras que la máxima será de 26°, el cielo estará algo nublado.Según Servicio Meteorológico Nacional, para el lse espera una jornada fría con mínimas de 5 grados y máximas de 18 gradosEn tanto parase prevé temperaturas en aumento con una variabilidad térmica que vaya desde los 7° hasta los 23° el lunes y escale hasta los 25° el día siguiente, se prevé cielo algo nublado para ambos días.El