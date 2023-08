Divisan extrañas luces desde la torre de control del aeropuerto de Bariloche

Trabajadores del aeropuerto de San Carlos de Bariloche vivieron una situación fuera de lo común. Desde la torre de control avisaron al piloto de un avión que estaba a punto de despegar, que las luces que estaban viendo, no eran de una aeronave.Según publicó el diario barilochense El Cordillerano, el jueves 3 de agosto entre las 4.40 y las 5.45 de la madrugada, empleados mantuvieron intercambio entre la torre de control y un piloto que se preparaba para despegar.Piloto: "Se logró identificar la aeronave de curiosidad" (haciendo referencia a las luces que todos habían observado)Torre de Control: "Sigo observándola... estoy en un 99.9% seguro de que no es una aeronave…"Piloto: "¿Disculpa, no entendí bien?"Torre de Control: "Quise decir que no se trata de una aeronave"Piloto: "Entendido… de acuerdo. Gracias".Tras la comunicación que mantuvieron entre la torre y la nave, el avión despegó sin inconvenientes pero los interrogantes en torno a esas luces misteriosas aun sigue generando intriga.