“El Rincón Imaginario de Almíbar”, el nuevo programa infantil de Elonce

Comienza un nuevo programa por la pantalla de Elonce. Se trata de el “Rincón Imaginario de Almíbar”, un proyecto televisivo para los más pequeños que se emitirá todos los sábados desde las 11:30 horas.Con la premisa de entretener a los más chicos, Almíbar el payaso realizará diversos juegos y atractivos para que los más chicos se diviertan y aprendan.Ante Elonce, el payaso Almíbar contó que “me gusta hablarles a los chicos con el código que manejan hoy en día, para contactar desde un lugar actual”. Además, destacó que dijo le gusta mucho el deporte y el contacto con la naturaleza.Almíbar mencionó es profesor de educación física y guardavidas; trabajó durante algún tiempo en la Costa Atlántica y con el transcurso de los años comenzó a incursionar en el mundo del entretenimiento. “Fue la decisión más grande que tomé en mi vida y al principio me fue mal, pero de a poco fue mejorando todo y hoy hace 23 años que trabajo de esto. Puedo decir que lo que hago no es un trabajo si no que es un disfrute total”, dijo.Almíbar, sostuvo que “todas las personas tenemos una parte lúdica, pero muchas veces la sociedad nos lleva a matar la parte de jugar y en mi caso trabajo mucho con las emociones”.Al finalizar, Almíbar aseguró que “el público infantil es el más verdadero que hay, porque si no les gusta se va; por eso sostenemos que hay que tener mucha energía durante todo el show para que no se distraigan”.