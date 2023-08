El crimen de Morena, de 11 años: el caso que conmovió al país

Policiales Indagan a los dos hermanos detenidos por el brutal crimen de Morena

La opinión de los panelistas

El partido bonaerense de Lanús amaneció el miércoles con la trágica noticia de la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que falleció luego de ser víctima de un asalto cometido por dos ladrones que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela.Este jueves, ambos se negaron a declarar ante la fiscal que lleva la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien tras la indagatoria solicitó la detención formal de los jóvenes.Por otra parte, familiares, amigos y vecinos de la víctima, realizaron una movilización para reclamar justicia por la muerte de la niña y más seguridad en la zona. Este jueves fue velada Morena en el barrio de Villa Diamante.El tema fue debatido en, que se emite martes y jueves a las 21.30 por, expresó que “no sé si porque soy mamá o qué, pero lo que le pasó a esta nena me pegó mucho más fuerte que otras noticias que escuchamos todos los días. Hay noticias que nos bajonean pero hoy amanecí con el descargo en el Tik Tok de Florencia de la V, quien decía que nos estamos acostumbrando a esto que nos duele, que nos bajonea a todos”., por su parte, opinó que “no se sabe cuál es el techo de ese nivel de violencia, se está naturalizando la violencia. Lo que pasa en Buenos Aires es gravísimo. No obstante, quiero diferenciar, porque cruzando el puente Zárate-Brazo Largo es un poco distinta la situación, es menos grave o mejor. Es muy distinto lo que pasa en materia de seguridad en Entre Ríos a lo que pasa en provincia de Buenos Aires y Capital Federal”.En ese marco, agregó: “La gente viene desde Buenos Aires a Entre Ríos a buscar tranquilidad, porque pueden estar seguros, pueden tomar mate y demás. Son cosas que no se pueden hacer en Buenos Aires con normalidad”., comentó que “como docente tengo alumnos de sexto grado que hoy llegaron a la escuela con la noticia, diciéndome que era una nena de su edad. Ellos cotidianamente traen relatos de realidades muy complejas que viven en sus barrios, de enfrentamientos, de que le robaron el celular a alguien de su familia y demás. Acá hablamos de un caso de extrema gravedad”.“Es importantísimo que la política se plantee que haya proyectos a largo plazo que se respeten, independientemente de quién llegue al gobierno, y que trabajen para la gente que la está pasando realmente mal”, dijo., contó que “mi madre hasta hace poco tiempo vivía en Quilmes Oeste, pleno corazón del conurbano bonaerense. Ese lugar está desconectado del mundo. La evolución es igual a cero. Eso pasa en muchísimos lugares del conurbano. Falta educación, perspectivas, trabajo”.La abogada, explicó que “en derecho penal, la justicia que lo aplica es la última razón. Hay que ir a buscar y atacar las causas de todo eso que llega a la justicia. La cuestión es ir a la fuente de todo eso que se genera y termina en la justicia con un reclamo respecto del último eslabón, que son los jueces, que por supuesto tienen responsabilidad. Hay toda una cuestión compleja que está atravesada, hay un universo de factores que van desde la educación, los cordones de pobreza, los barrios con personas carentes de recursos, la falta de infraestructura. Es un tema complejo. Los crímenes pasan en todos lados, los hechos delictivos también. Pero es una decisión en cuanto a políticas de estado qué es lo que hay que criminalizar o cuál es la política criminal en una provincia determinada”.“Hay que distinguir claramente lo que es la realidad de provincia de Buenos Aires y la realidad en Entre Ríos. Desde hace algunos años a esta parte, en nuestra provincia ha habido una política importante en cuanto a dotar a los funcionarios policiales de herramientas y demás, hay monitoreo y se hicieron muchas cosas”, remarcó., por su parte, comentó que “hoy mostraban el prontuario de los dos hombres que mataron a Morena. Tenían, por lo menos, 10 robos por año. Esas personas el día que hicieron esto estaban libres, ¿cómo llega a pasar eso?”., indicó que “dado como está el país y la situación, cuántos casos como el de Morena hay dando vueltas. Cuántos casos similares hubo, pero no nos enteramos. El de Morena nos enteramos porque pasó en provincia de Buenos Aires y porque pasó delante de una cámara”., manifestó que “al tema del narcotráfico hay que empezar a debatirlo total y abiertamente, en cualquier lugar, en cualquier provincia y en cualquier espacio. En la provincia, hace poco tiempo, se empezó a ver la realidad de que iba a empezar a controlarse mucho más lo que entraba y salía en Rosario con respecto a lo que se embarcaba y desembarcaba. Eso indica que el narcotráfico iba a empezar a buscar otros caminos para recorrer. Quién estaba al lado, nosotros. El ministro Michel, que es entrerriano y trabaja en la Aduana, hizo una gestión para conseguir unos scanners gigantes que van a ser puestos en los extremos y también en cada uno de los puertos que se van a abrir con la nueva vía navegable para Entre Ríos”.“Se comunicó con Tomás Ledesma, diputado entrerriano en la nación, y le pidió que llame a los legisladores para que voten por la iniciativa. Todos los legisladores de la provincia de Entre Ríos, de todos los partidos, tomaron la determinación de que se van a instalar esos scanners. Eso es pensar para adelante”, agregó.