Federación, la ciudad que se mudó tres veces: un repaso por su historia

Federación, la ciudad entrerriana tuvo tres asentamientos y dos relocalizaciones.dio cuenta de este proceso a través del micro, de la mano de la profesora de Historia, Dina Gurna, quien calificó lo como “muy particular”.La historia de la fundación de la Federación empezó “por aquella estancia que se llamaba Mandisoví, por el padre de Don José de San Martín, quien estaba a cargo de las misiones en este sector; y por 1777 se pondrá ese lugar cerca del arroyo Mandisoví, que fue creciendo porque había buenas pasturas”, repasó.De acuerdo a lo que mencionó, los habitantes “sufrieron varios asaltos que hicieron que buscasen un nuevo lugar, el que encontraron sobre el río Uruguay. Así se ubicaron cerca del arroyo La Virgen”.“Según las anécdotas contadas de boca en boca, dicen que la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción -que hoy sigue estando en nuestra iglesia- se cayó cuando la traían; y ese fue un símbolo de que aquí era”, refirió Gurna. Y agregó: “Se estableció la ciudad nueva, el 20 de marzo de 1847, que creció al lado del río Uruguay y se llamó Pueblo de la Federación, por la causa federal”.“Se trazará la plaza principal de la ciudad y los edificios públicos alrededor a través de un topógrafo, don Teodoro Egaña”, completó.En la oportunidad, la historiadora refirió que Federación, durante la tercera fundación, recibió “la visita de muchísimos estudiosos del tema porque fue único; en otros lugares se hicieron barrios, pero esta fue una ciudad completa desde 0 todo lo que es hoy”.“El puente simboliza del ex emplazamiento o, como decimos comúnmente, la vieja ciudad y la nueva ciudad de Federación”, aseguró.“Cuando uno ha nacido, crecido, estudiado y formado familia en aquel ex emplazamiento, esos recuerdos no se borran. Como dice una reconocida antropóloga, las siguientes generaciones, seguramente, se olvidarán o conocerán de muy lejos, pero los que lo vivimos fue como alguien que no está, que falleció, y lo tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón”, sentenció al dar cuenta del significado que tuvo el traslado de los vecinos de Federación.“Para mí, Federación es el lugar donde nací, crecí, donde tuve mis hijos y, por supuesto, es mi lugar en el mundo”, cerró la historiadora.