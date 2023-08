Murió Raúl Rubén Ríos, conductor de programas de tango en LT39 de Victoria

Falleció este miércoles a los 88 años en Victoria, Raúl Rubén Ríos, un comisario venido a tanguero que fue protagonista de la programación de LT39 de Victoria por décadas con sus dos históricos programas en AM 980: “Tango a Tango” y “La Yumba”.



“Ya me estoy empezando a olvidar algunos nombres, y datos…Mejor me voy ahora”, le había mencionado a los responsables de la radio de las siete colinas, cuando intentaban convencerlo que no dejara sus programas.



Sus programas de tangos, no eran solo música, sino historias de cantantes y compositores, muchas guardadas en la memoria del conductor radial, que no llegó a disfrutar de las posibilidades que brinda hoy internet para navegar en el universo de datos y material que seguramente habría potenciado su conocimiento, y donde él mismo habría podido sumar su aporte, reseñó LT39 de Victoria. “Raúl Rubén Ríos era consciente de esta nueva era, pero le sobraba con lo que sabía”, publicó el sitio y, según se indicó, trabajaban en un proyecto para plasmar su conocimiento en un podcasts, pero las urgencias laborales a las que nos obligan estos nuevos tiempos, lo postergaron indefinidamente.



LT39 AM 980, a días de cumplir sus 51 años el próximo 2 de septiembre, recordó a “Don Ríos” y saludó a su familia en este difícil momento; y desde el medio radial plasmaron una frasecita que decía siempre cada vez que lo presentaba al más grande: “Venciendo tiempo y olvido canta un tal Carlos Gardel. Fue el cantor más querido, nadie canto como él. Llega el que se la supo todas, el que señaló el camino del tango hecho canción, el número uno, papá”.