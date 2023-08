Desgarrador testimonio del barrendero que tuvo en brazos a Morena tras el ataque

El barrendero que intentó ayudar a Morena, la nena de 11 años que fue asesinada este miércoles durante un robo en la puerta de su escuela en Lanús, dio un estremecedor testimonio, entre lágrimas y con la voz entrecortada, del momento del crimen., la estaban arrastrando de los pelos con la moto. Me crucé de calle corriendo y la soltaron. Entonces salí corriendo para agarrar a los chorros, pero se subieron a la moto y salieron con todo", comenzó el relato Hugo, que dialogó con Telenoche con la cara tapada por temor., la tuve un ratito entre mis brazos y hasta ahí estaba viva. Estaba muy agitada y se tocaba la panza, porque le dolía mucho. Ella se calmó un poco".

La joven iba camino a la escuela ubicada en Lanús. Los delincuentes la arrastraron 50 metros para quitarle la mochila. Al momento, están prófugos., lamentó. Esas fueron las últimas palabras que pronunció antes de que se le quebrara la voz y comenzara a llorar.Como pudo, siguió: "r. Por qué tuvieron que hacer eso, pobrecita. Todavía no caigo en lo que pasó".Además, se quejó de que "la ambulancia tardó más de 20 minutos" de que "los patrulleros aparecieron recién después que pasó todo el quilombo"."Es un desastre. Me da mucha tristeza. Se me cayó el alma al suelo", cerró.Miguel Ángel Madariaga (28) tenía que estar preso. Sin embargo, este miércoles a la mañana salió a robar y creen que mató a una nena de 11 años que estaba por entrar a la escuela en Lanús. Por el caso también está detenido su hermano Darío Humberto "Lolo" Madariaga (25), que también tiene antecedentes penales."Miguelito" tiene causas penales de todo tipo. Tanto en la Justicia Nacional (de Capital Federal) como en la provincial. Al momento de su detención por el crimen de Morena Domínguez, tenía al menos cinco pedidos de captura vigentes, según indicaron fuentes judiciales a Clarín. El último tiene fecha del 7 de agosto, dos días antes del crimen, en una causa que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30.También tiene una orden de detención por robo simple que data del 8 de septiembre del año pasado. Otro de los pedidos de captura que tiene en su haber data de 2018, en una causa por robo automotor en la que terminó condenado por el Tribunal Oral Correccional 25 de Capital Federal."Miguelito" Madariaga había cumplido una condena en el Complejo Federal de Marcos Paz desde diciembre hasta junio pasado, cuando recuperó su libertad. Pero además, según sus antecedentes, tiene cinco causas penales en jurisdicción de Lanús y Lomas de Zamora por hechos ocurridos entre septiembre del 2015 y julio de 2020.En cuanto a su hermano "Lolo", tenía antecedentes por "causas de tenencia de drogas para consumo y otras del mismo tenor", según indicaron fuentes judiciales a