El dolor de la mamá de la niña asesinada en asalto: "Pido justicia por mi hija"

Policiales Detuvieron a un adolescente de 14 años por el crimen de la nena en asalto

Un adolescente de 14 años fue detenido por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió luego de ser asaltada y golpeada por dos motochorros cuando entraba a su escuela del barrio de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús.El presunto sospechoso, identificado como M.A, fue detenido en el barrio Acuba 1 de Lanús y habría confesado que iba a bordo de la moto cuando atacaron a Morena.María, mamá de la chica de 11 años asesinada en Lanús, pidió justicia por su hija: "No me la van a devolver más. Es un momento muy duro"."Ayer hablé con ella y hoy me la mataron", expresó con dolor la mujer que se encuentra en Salta.En este sentido contó que "estaba al cuidado de su abuela y su papá" y que, a pesar de que no hablaron sobre inseguridad, "nunca quise que fuera sola a la escuela".Al igual que los vecinos del barrio, María enfatizó que en los últimos meses la situación se volvió crítica: "Es zona de nadie y tiene que perder la vida un chico para que actúen".Sin poder contener las lágrimas, la mujer indicó: "No sé bien como sucedió porque no me quieren contar mucho, pero lo único que entiendo es que mataron a mi hija". Fuente: (NA)