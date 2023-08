Elecciones PASO: Récord de boletas y dificultades para los votantes

Flesler: "Son nueve las categorías que se elegirán este domingo"

Son poco más de 1 millón 140 mil, los entrerrianos habilitados para votar el próximo domingo 13 de agosto, cuando se desarrollen las Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias.Los votantes se encontrarán con cuarto oscuro, literalmente empapelado de boletas, ya que habrá un récord de candidatos que participarán de las mismas, como también, un gran número de categorías a elegir.Las consultoras tuvieron una danza interminable de análisis y proyecciones durante los últimos meses, pero poco, se ha hablado de la dimensión del problema que enfrentarán los electores al encarar la catarata de boletas.Las dificultades que tendrán, ya comienzan en la elección a presidente, ya que son 27 fórmulas presidenciales.A eso debe sumarse, en el caso de Entre Ríos, otras ocho categorías para sufragar, ya que también elegirá candidatos a gobernador/a y vice, 17 senadores provinciales, 34 diputados provinciales, precandidatos a intendente para 83 ciudades, sus concejales y cientos de vocales de juntas de Gobierno y comunas.Además, Entre Ríos pondrá en juego cuatro de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Y finalmente, también elegirá su representante provincial al Parlasur.Con todo ello, los votantes deben reunir coraje y entrar al cuarto oscuro para definir su voto.Para el caso de En Entre Ríos, hay seis candidatos a gobernador y vice, la misma cantidad que en 2019.Por otra parte, en la ciudad de Paraná, por ejemplo, hay 15 precandidatos para comandar la Municipalidad. Siete precandidatos a intendente de Paraná, competirán en la interna de Juntos por Entre Ríos; mientras que en el oficialismo de Más para Entre Ríos, la compulsa será entre cinco listas.Para que se tome dimensión de esta ensalada de candidaturas, la Justicia Electoral, acordó con los partidos, reducir el ancho de las boletas, ya que serán físicamente más grandes que de costumbre, con hasta nueve cuerpos.Incluso, al menos, una docena de ellas, superarán el metro de longitud. Así, es el tamaño del problema que los votantes, intentarán resolver el próximo domingo.El tema fue debatido en, que se emite martes y jueves a las 21.30 por la pantalla de, expresó que “: tienen presidente y vice; parlamentarios del Mercosur; diputados nacionales; senadores nacionales; gobernador; senadores provinciales; diputados provinciales; intendentes; concejales.”.Por otra parte, manifestó que “”., ya que es uno por distrito. Lo que se vota en las PASO no define la Cámara. El candidato a gobernador más votado se queda con la mayoría de los diputados provinciales en la Cámara”, indicó.“Para gobernador hay una sola lista que tiene internas, el resto tiene que superar el piso del 1.5%”, expresó y, respecto a la participación de la gente en las elecciones, señaló: “”.“En Santa Fe hubo baja participación y eso puede deberse a desinterés, a que al ser elecciones desdobladas puede concitar menos atención elegir cargos provinciales que las elecciones nacionales. Son respuestas tentativas”, manifestó.Sobre la longitud y tamaño de las boletas, indicó: “Uno elige, tiene todas las posibilidades en una misma boleta si se quiere”.Asimismo, dijo que “está muy opinado qué cargo va a pesar más a la hora de decidir el voto, si los candidatos a gobernador, a presidente o cuál. En Entre Ríos el gobernador es candidato a diputado. Es un hombre que después de ocho años de gestión tiene buena imagen, aceptación y es muy conocido”.“Ser conocido es mejor que ser desconocido, pero hay que ver qué imagen tienen. Por ejemplo, Mauricio Macri es muy conocido, pero tiene una imagen negativa alta”, dijo., comentó que “en San Benito, en el cuarto oscuro habrá 11 boletas. En el caso de Colonia Avellaneda nueve”., por su parte, recordó que en esta elección, en Entre Ríos “hay cinco listas nacionales: Más para Entre Ríos, Juntos por Entre Ríos, Movimiento al Socialismo, Nueva Izquierda y La Libertad Avanza”.Por su parte,se refirió al sistema electoral actual y manifestó: “ha habido situaciones llamativas. Hay gente que no tiene fiscales y les meten la mano. Los otros sistemas han mejorado la transparencia, han abaratado los costos. Se ahorra en presupuesto”., remarcó que “las boletas son muy grandes, es necesario saber si eso se tuvo en cuenta al momento de hacer los sobres, para que puedan entrar”., en tanto, manifestó que “en Santa Fe, desde que está la boleta única, hay una disparidad enorme por categorías. Te dan cuatro colores. Hay un millón de votos para gobernador y quizás hay 700 mil votos para diputados provinciales. Es groseramente dispar”., indicó que “voté por primera vez a los 16 años con el sistema electoral de Entre Ríos y en ese momento metí mi boleta completa porque era lo que yo quería en ese momento”.La abogadaopinó que “la gente no mira ni los lemas ni los números de las listas, mira a los candidatos. La gente le presta atención a los nombres de los candidatos o candidatas”., por su parte, recordó que “quien no vota durante varias elecciones después tiene problemas para realizar determinados trámites, no se pueden solicitar subsidios y otras cuestiones”.