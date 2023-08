Tras una discusión de tránsito destruyó la camioneta y moto de su vecino

Ocurrió en el Country La Reserva, al norte de la ciudad de Córdoba. No hay denuncias formales en la Justicia.Todo habría iniciado a partir de una discusión de tránsito entre la pareja del hombre que atacó los vehículos y el propietario de los mismos.Una mujer, que aparentemente atraviesa un embarazo de alto riesgo, se equivocó e ingresó en contramano en una de las rotondas. De frente, apareció un vehículo conducido por un hombre y, a partir de eso, se genera una discusión. Aparentemente, el conductor habría insultado a la mujer que iba en contramano.Al llegar a su casa, la mujer le contó a su marido lo que habría ocurrido, que estaba muy nerviosa y quién era la persona que la habría agredido verbalmente.En eso, el marido buscó un fierro, se dirigió hasta la casa del hombre y destruyó dos vehículos que estaban en el ingreso de la vivienda.Con el fierro, este hombre destrozó una moto Honda tipo scooter y una camioneta Nissan Frontier, que resultó con daños en las ópticas, vidrios y chapa.Según pudo saber Cadena 3, no hubo en ese momento una reacción del propietario de los vehículos. Sin embargo, cuando la Policía se hizo presente en el lugar para consultar si quería iniciar formular una denuncia, el propietario se negó y advirtió que "él se haría cargo del problema".En tanto, los familiares del hombre que sufrió daños en los vehículos no quisieron dar entrevistas. (Cadena 3)