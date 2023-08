Surge una nueva pista en la causa por la desaparición de Marita Verón

Importante giro en la causa de la búsqueda de Marita Verón: la Justicia Federal realiza allanamientos en busca de una carpeta que contendría fotos del cuerpo de la joven desaparecida en 2002 y pruebas de que, viva o muerta, habría pasado por la clínica Luz Médica pic.twitter.com/zmBoJbGn0g — Mariana Romero (@MarianaR31) August 8, 2023

Este martes, la periodista tucumana Mariana Romero reveló la presunta existencia de "una carpeta" que contaría con fotos y pruebas de que Marita Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002, habría pasado, viva o muerta, por el sanatorio Luz Médica de San Miguel de Tucumán. Susana Trimarco, madre de la joven y presidente de la Fundación María de los Ángeles, rompió el silencio tras este giro en la causa, y alertó sobre “la importancia que podría llegar a tener esto, en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita”."Ha habido una trascendencia de prensa de una investigación que se está llevando adelante en la Justicia Feferal. No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmente informada sobre los detalles, pero hay información que está investigando el Fiscal Federal Chit que tiene que ver con alguna documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto", expresó Trimarco a través de un comunicado.La madre de Marita Verón enfatizó que "esto lo puedo decir en líneas muy generales, pero seguramente mañana saquemos alguna información de prensa al respecto", y añadió: "En cuanto a la importancia que podría llegar a tener esto, en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita"."Por otro lado, por lo que hay hasta ahora vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió con Marita. A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella", subrayó.La periodista Mariana Romero anunció esta mañana: "La Justicia Federal realiza allanamientos en busca de una carpeta que contendría fotos del cuerpo de la joven desaparecida en 2002 y pruebas de que, viva o muerta, habría pasado por la clínica Luz Médica. La historia de esta pista comienza en una pelea por una interna gremial. Nos ubicamos en el sindicato de Luz y Fuerza. Allí, siempre de acuerdo a la investigación, un sector amenazó a otro con sacar a luz "la carpeta", que vendría guardada desde hace años y que contendría fotos del cuerpo de Marita Verón y pruebas de su paso por el sanatorio tucumano Luz Médica"."Este dato llega a la Fundación Maria de Los Angeles, como muchos datos que vienen llegando desde hace 21 años. Pero en esta oportunidad el aportante está a dispuesto a declarar ante la Justicia. Y lo hizo. Sin embargo, no se puede ordenar allanamientos sólo con una declaración. La Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) tomó declaraciones a más personas que corroboraron el dato: la carpeta existiría. La fiscalia Federal a cargo de Agustín Chit tomó la causa", agregó la periodista."El 8 de julio se realizó una batería de medidas para dar con la carpeta. Entre ellas, allanamientos simultaneos (dos en Buenos Aires y uno en Tucumán) y varias medidas de presentación, entre ellas, en el sanatorio Luz Médica. La carpeta no fue hallada en ninguno de los tres domicilios allanados. Sin embargo, la Justicia tiene elementos para suponer que la carpeta con las fotos de Martia Verón muerta sí existe y la causa está abierta y en actividad. Lo que se cree es que esa carpeta habría permanecido en manos de diferentes dirigentes de Luz y Fuerza y habría sido utilizada, durante años, como medio de extorsión entre bandos", indicó Romero, quien acompaña desde hace años el caso Marita."Respecto de Luz Médica, se desconoce si Marita habría pasado por allí viva o muerta. En ese sanatorio se hizo una medida de presentación para obtener documentación que permita dilucidar si la joven pasó por ese sitio con su nombre, con uno falso o como NN. Finalmente, se desconoce también el año en que (en caso de existir) se habrían tomado las fotos de Marita muerta, por lo que no se sabe hasta cua do habría permanecido con vida ni como se relaciona este dato con su paso como víctima de Trata por los prostíbulos riojanos. Es que el secreto de sumario se levantó antes de ayer y todavía son más las preguntas que las respuestas en esta pista que recién hace pocos meses se comenzó a desandar", concluyó.