Preocupa construcción de terraplén que podría ocasionar problemas en la ruta 12

Desde hace un tiempo se está construyendo un terraplén en un campo ubicado sobre la ruta nacional 12, a escasa distancia del santuario de Gilda, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Vecinos del lugar se encuentran preocupados porque, en caso de crecida del río, podrían inundarse los campos aledaños y hasta el mismo santuario.



Rosa Estela Fernández, propietaria del camping “Gran Lago” y de un campo de 1170 hectáreas en Ibicuy, desde hace algunos años viene realizando numerosas denuncias por reiterados atropellos por parte del propietario de un campo vecino.



“Se está construyendo un terraplén que va a provocar problemas alrededor cuando se produzcan inundaciones”, manifestó la mujer. En la creciente de 2016, faltaron unos escasos metros para que se cortara la ruta 12.



Fernández se ha presentado a la Policía para denunciar que el vecino llevó a su campo gran cantidad de vacunos sin ninguna autorización, previo a ello realizó obras con retroexcavadora en un arroyo para ingresar los animales, además “desde entonces anda un drone que observa mis movimientos y han aparecido focos de incendio en forma indiscriminada”, lo que genera inseguridad para ella y sus hijos.



“Estoy en la propiedad desde octubre del año 2020, y con mis hijos menores vivimos un infierno, ya que nos han prendido fuego el campo, el fuego ha llegado hasta cerca de la casa, además de agresiones”, dijo la mujer.



“Estamos preocupados, ya no sé qué más hacer ya que he hecho muchas denuncias y la justicia no hace nada”, agregó Fernández, quien hace un llamado a las autoridades, tanto judiciales como a las autoridades de la dirección Nacional de Vialidad, para que tomen medidas al respecto. (Fuente: Radio Máxima )