Regulación del cannabis medicinal en Argentina: Avances y contradicciones

Avances en la regulación y perspectivas industriales

Detalles sobre la obtención de licencias y producción

Perspectivas en el Paraná y contradicciones en la regulación

Comercialización y vigencia de la ley

El Gobierno de Argentina reglamentó la Ley 27.669 que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 405/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial.Ante esta noticia,dialogó con Tabaré Echeverría, editor de la revista Mate e integrante de una asociación de cultivadores: "Es importante la noticia que salió hoy y es algo a celebrar porque habla dey también, esta industria que se acaba de reglamentar, no avanza sobre el uso recreativo que es el que hace el 82% de la población usuaria de cannabis en Argentina".Echeverría destacó que “se está avanzando en una reglamentación clave para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial”. Además, resaltó laSe distinguirá entre licencias para cáñamo hortícola (con contenido de THC inferior al 1%) y licencias para cannabis psicoactivo (con contenido de THC superior al 1%)”, explicó Echeverría.Asimismo, destacó que esta ley permitirá a los usuarios comprar cannabis medicinal en farmacias y otros establecimientos, y también posibilitará a empresas, emprendimientos y cooperativas producir y obtener licencias para la comercialización.En cuanto al Paraná,, indicó Echeverría.El entrevistado también resaltó que, “a pesar de los avances en términos industriales, existe una contradicción en la regulación, ya que las actividades de cultivo para el consumo recreativo en la intimidad no estarán habilitadas, y las personas que hacen uso de cannabis recreativo seguirán siendo perseguidas”.Echeverría enfatizó que la ley no permitirá la comercialización de cannabis y recordó que en Argentina aún rige una ley que penaliza la tenencia de esta planta. En sus palabras:esto solo indica que se van a poder obtener licencias para casos específicos que quieran comercializarlo y no significa que las personas lo puedan vender. Hay que recordar que en Argentina sigue la ley que penaliza la tenencia de cannabis”.