Perczyk: "Avancemos en educación con más horas de clases, libros y paritarias"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que se debe avanzar en materia educativa con "más horas de clases, con libros, con computadoras y con paritarias todos los años", al participar de un acto en uno de los auditorios de la Universidad de San Martín (Unsam), donde 35 rectores de universidades nacionales mostraron su apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria (UxP).



"Nosotros queremos mejorar, queremos avanzar, queremos ir para adelante. Y mejorar es con más horas de clases, con libros, con computadoras, con paritarias todos los años, con laboratorios, discutiendo los planes de estudio, con carreras más cortas y con salida laboral", aseguró el titular de la cartera educativa, quien estuvo acompañado por Massa los ministros Eduardo "Wado" de Pedro, de Interior, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, además del intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el rector de la Unsam, Carlos Greco.



Perczyk sostuvo que "queremos llegar a todos los trabajadores argentinos, queremos estar en todo el territorio nacional en los casi 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, y ahí la universidad tiene una responsabilidad enorme".



"Nos dicen que no quieren hacer universidades nuevas, nos discuten las becas, quieren ajustar el presupuesto de las universidades. Argentina resolvió en 1884 que la educación sea obligatoria y gratuita y luego, en 1949 -en el primer gobierno peronista- se resolvió que la universidad sea gratuita. Ahora quieren ofrecer vouchers, es volver 145 o 70 años para atrás", criticó el ministro.



Por su parte, Greco aseveró que "la educación ha sido históricamente un factor de movilidad social ascendente para nuestros chicos y chicas y también un factor para el desarrollo del país. Fueron los gobiernos que promovieron la educación con fondos públicos, con inversión, los que generaron el desarrollo del país"; sostuvo el rector, y llamó a sostener la política universitaria "con financiamiento, sosteniendo los salarios de los docentes y de los no docentes".



"El conocimiento, expresado a través del trabajo universitario, es un acto solidario colectivo, porque nos comprometemos con nuestra sociedad. Por eso es un bien público, porque es un servicio a nuestra sociedad", aseguró Greco.



En el escenario del acto estuvieron presentes 35 rectores de universidades nacionales como la de Avellaneda, La Matanza, Comahue, La Rioja, Lomas de Zamora, Luján, Río Negro, Tres de Febrero, Chaco Austral y la Universidad Técnica Nacional (UTN), entre otras.



Con el apoyo de los máximos responsables de las universidades, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que quiere ser "el presidente que le dé la oportunidad al hijo de cada laburante de ir a la universidad" para construir "una Patria más desarrollada".



"Vayan a votar en defensa del sistema universitario argentino; vayan a decirle que sí a un futuro de inversión y a decirle que no a los que quieren cortar las becas", pidió Massa durante el denominado Encuentro con las Universidades Nacionales, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).