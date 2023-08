CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

En la tarde de este lunes, medios de todo el mundo publicaban el fallecimiento del cantante español José Luis Perales.Sin embrago, el autor de temas como "Un velero llamado libertad" no ha fallecido. El propio hizo uso de las redes sociales y difundió un video desde Londres, donde se encuentra paseando junto a su familia y desmintió los rumores.“Alguien de muy mala idea, ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo y feliz que nunca”, aseveró.