Niña sufre displasia y necesita ayuda para cubrir gastos de operación

Los datos de Martina Becerra son

Martina Becerra tiene 11 años, es de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y debe ser operada por una displasia que hace que su pierna izquierda mida 11 centímetros menos que la derecha.La pequeña tiene una pierna más corta que la otra y “ahora debe someterse a otra operación”, dijo su mamá a Elonce detallar que Martina tiene que usar zapatillas ortopédicas y muletas todo el tiempo. Después de la operación, necesita hacer kinesioterapia, kinesiología, magnetoterapia y natación para recuperar parte de la movilidad sobre la cadera izquierda, sumado a las zapatillas nuevas con ortopedia que tienen un valor aproximado de 20 mil pesos. Necesita 144 mil pesos, para cubrir todos los gastos requeridos.Su mamá, María Battafarano, organiza periódicamente colectas, así llegó a cubrir los 90 mil pesos requeridos para la operación y juntar los primeros 80 mil de esos 144 mil necesarios para la rehabilitación. "Necesitamos conseguir este dinero”, señaló la mujerMaría trabajó 16 años como empleada en el Ferrocarril pero en 2020 tuvo que renunciar para poder dedicarse a tiempo completo al cuidado de Martina. Por otro lado, el abuelo de Martina es jubilado y pudo sacar un préstamo para aportar algunos fondos, aunque, a pesar de eso, no llegan a reunir la plata.En las operaciones a las que se enfrentó Martina, se le elongó el hueso tras fragmentárselo. Para ello fue necesario colocar tornillos metálicos dentro del mismo hueso, y fijarlos de esta manera a un dispositivo que lo que hace es alargar y estirar el hueso.Luego de la primera operación estuvo 18 horas en el quirófano, y más de un año de un año en rehabilitación ya que quedó postrada, por lo que toda la atención recibida por parte de los médicos tenía que ser necesariamente en su domicilio."Ella iba al colegio hasta que en un momento no pudo ir más, por eso hablamos con los directivos y desde 2021 que viene una maestra a domicilio. Los médicos todavía no saben con precisión si va a poder volver a la escuela. Tiene 20 puntos en la pierna y diez en la pelvis", destaca su madre, y agrega:"Hoy por hoy no cuento con el dinero, por eso recurro a los medios, ya no se a quién más hablarle, te juro que les escribí a todos", suplicóMartina tiene certificado de discapacidad, pero no es pensionada ni posee obra social. Por otro lado, el hecho de tener que desplazarse continuamente en muletas le ha generado lesiones en la espalda, provocándole distintos padecimientos físicos como la escoliosis.Lejos están ahora Martina y su familia de la cifra de 144 mil pesos por adelantado que necesitan para solventar los costos de su rehabilitación.Banco SantanderTipo y número de cuenta: Cuenta en pesos 193- 379525/3Número de CBU: 0720193288000037952536Alias de CBU: martu.rehabilitacionTitular de la cuenta: Battafarano MaríaDNI: 25659859