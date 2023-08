Anmat autorizó la inscripción de un medicamento inyectable para bajar de peso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la inscripción en su Registro de Especialidades Médicas de un nuevo medicamento inyectable para bajar de peso en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física.



Se trata de “Wegovy” del laboratorio Novo Nordisck Pharma, cuyo principio activo es la “Semaglutida”, y que a nivel internacional promocionan celebridades como Elon Musk, Lady Gaga y Kim Kardashian.



No obstante, aún no hay fecha estimativa para el desembarco en farmacias, dado que previamente el laboratorio debe "solicitar a esta Administración Nacional la autorización efectiva de comercialización notificando fecha de inicio de la importación del primer lote", el cual deberá pasar "la verificación técnica correspondiente" antes de salir a la venta, según consta en la disposición de la Anmat.



“A fines de julio se autorizó la inscripción de un producto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la Anmat. El ingrediente farmacéutico activo es Semaglutida. El laboratorio es Novo Nordisck Pharma Argentina”, dijeron fuentes consultadas.



En las “Indicaciones terapéuticas” el prospecto refiere que “Wegovy está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso, en adultos con un índice de masa corporal (IMC)” que se corresponda con obesidad o sobrepeso “en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad”.



Hasta ahora, sólo estaba autorizada en el país la Semaglutida en su versión comercial “Ozempic” -también de Novo Nordisck- para pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad para la cual fue originalmente diseñada la droga.



“Todos los medicamentos que Novo Nordisk comercializa en Argentina precisan de una prescripción efectuada por un profesional de la salud para ser adquiridos; además, son distribuidos únicamente por los canales legalmente autorizados”, señalaron voceros de la empresa al ser consultados sobre su eventual comercialización en circuitos no oficiales.



Agregaron que “desde Novo Nordisk, no promovemos ni apoyamos ningún tipo de uso por fuera de las indicaciones aprobadas por la autoridad regulatoria y previstas en el prospecto”.