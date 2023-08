Domingo cálido con máximas de 30°: para cuándo se espera un descenso térmico

Llegada de un sistema frontal frío

El descenso térmico sería más acentuado y se mantendría por unos tres días, con mañanas bastante frescas que no llegarían a ser fría

El detalle por día

Paraná

Concordia

Victoria

Gualeguaychú

Para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada cálida para la ciudad de Paraná y alrededores con una mínima de 17° y una máxima de 30°. Además, el cielo estará parcialmente nublado con vientos del noroeste.El meteorólogo, Alejandro Gómez, informó enque tras el ascenso térmico de este domingo, se espera que para los próximos días la situación cambie y retornen los días frescos.Según detalló Gómez,, expresó el especialista.Asimismo, se espera que entre la tarde y la noche del lunes, “, aunque el viento sería intenso, con ráfagas.s” con registro de unos siete grados, dijo Gómez.“Quedan masas de aire frío que pueden progresar hasta nosotros, pero no estaríamos hablando de temperaturas por debajo de cinco grados”, estimó finalmente. ElonceDe acuerdo a los datos que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, para else espera para Paraná y zona, una temperatura mínima de 14° y una máxima de 17°. Además hay un 40 por ciento de posibilidad de tormentas aisladas.En tanto, para el, se prevé cielo nublado con probabilidades de lluvia; 8° de mínima y 16° de máxima.Para el, en esta zona del Litoral, la temperatura mínima rondará los 10° y la máxima los 20°; además de cielo parcialmente nublado y continuarán las probabilidades de lluvia.Elya no habrá probabilidades de lluvias, y las temperaturas mínimas rondarán los 10°, mientras que las máximas estarían en los valores de los 18°.Según Servicio Meteorológico Nacional, para elhay un 40 por ciento de posibilidad de tormentas aisladas con vientos del sureste. En cuanto a la temperatura el organismo indicó que la mínima será 12° y la máxima de 18°El, se prevé cielo nublado con probabilidades de lluvia; 7° de mínima y 18° de máxima.Ella situación sería muy similar al día anterior, con probabilidades de lluvia y mínimas que oscilarán los 13° y máximas que llegarían a 19°.Elya no habrá probabilidades de lluvias y las temperaturas mínimas rondarán los 11°, mientras que las máximas estarían en los valores de los 20°.Para Victoria y alrededores, esteel cielo estará parcialmente nublado, con temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Ella inestabilidad comenzará a ganar terreno y hay probabilidad de lluvias. La temperatura no superaría los 16 grados.En tanto, else espera que la temperatura ascienda hasta los 19° y estaría parcialmente nublado.Ella temperatura mínima será de 10°, mientras que la máxima será de 19°, el cielo estará algo nublado.En Gualeguaychú elpermanecerá parcialmente nublado, con temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°.Ella temperatura máxima rondará los 16° y el cielo estaría algo nublado. Ellas condiciones serían muy similares a la jornada anterior pero la máxima subirá dos grados, es decir sería de 18°.Elestará nublado y la temperatura mínima será de 10°, mientras que la máxima será de 20° .