Por el fenómeno de “El Niño” no descartan suba en el río Uruguay

Precaución

, destacó el referente de Hidrología en Salto Grande, Guillermo Colazo, en una entrevista.El ingeniero explicó que El Niño está previsto para el arranque de la primavera, lo que "".Eso, detalló, "lógicamente".Collazo aclaró que "las previsiones de crecidas no se pueden hacer, porque dependen de las previsiones meteorológicas y no se pueden realizar a tan largo plazo". En ese sentido, mencionó que "nosotros no podemos saber si dentro de cuatro semanas o cinco va a haber una crecida".De todas maneras, explicó que en Salto Grande "nos estamos preparando para la primavera y toda la gente que tiene bienes o que tiene casas cercanas al río debería tomar precauciones, porque en un par de meses podemos llegar a tener el río alto".Igualmente, advirtió que "no podemos saber con precisión cuándo va a hacer esa próxima crecida", insistiendo en que "tomamos las precauciones para que eso nos afecte lo menos posible".