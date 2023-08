Vuelve el “calorcito” en agosto: anuncian 30º C para este domingo en Paraná

¿Qué pasará el resto de la semana?

La mínima, en cambio, se establecería en 16ºC. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que podría haber chaparrones hacia la noche. Las probabilidades alcanzarían el 40%.Sin embargo, no será la zona más cálida del domingo. Se espera que en Federal, Federación y Concordia la temperatura supere la barrera de la capital entrerriana y llegue a los 31º C. La mínima, en cambio, se establecería en 19º C. El cielo estaría parcialmente nublado y se estima que también podrían producirse algunas lluvias aisladas hacia la noche.Por otra parte, se prevé un cambio de clima para las zonas de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón e Islas del Ibicuy. La máxima se registraría solo en 26 grados y se prevén fuertes ráfagas de viento hacia la noche. Podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora provenientes de la zona sur., donde la máxima solo alcanzaría los 16º C.El meteorólogo Alejandro Gómez estimó: “La situación volvería a cambiar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes”, adelantó el especialista. Anunció “un nuevo sistema frontal que tiene características parecidas al actual, con rotación de vientos al sur y luego al sureste. Estaría asociado a una masa de aire bastante más fresca y a ligera inestabilidad”.Asimismo, entre la tarde y la noche del lunes, “con cielo cubierto, podrían registrarse precipitaciones que no serían de importancia, aunque el viento sería intenso, con ráfagas. El descenso térmico sería más acentuado y se mantendría por unos tres días, con mañanas bastante frescas que no llegarían a ser frías” con registro de unos siete grados, dijo Gómez en El Despertador.“Quedan masas de aire frío que pueden progresar hasta nosotros, pero no estaríamos hablando de temperaturas por debajo de cinco grados”, estimó finalmente.