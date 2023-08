Intentaron vandalizar el monumento a Roca en Bariloche

Un grupo de encapuchados trató de vandalizar el monumento a Julio Argentino Roca en Bariloche, pocas horas después que la Justicia dictara una medida cautelar que impedía su traslado.Según denunciaron algunos vecinos, varias personas trataron de cortar las patas del caballo donde se encuentra montada la figura de Roca, en el Centro Cívico de la ciudad, aunque no pudieron derribarlo.Los desconocidos utilizaron amoladoras, y llegaron cortar parte del metal en las cuatro patas del monumento, pero no fue suficiente.La historiadora Luciana Sabina comentó en la red social Twitter, ahora conocida como X: "Fueron varios encapuchados con amoladoras a batería a intentar cortar las patas del monumento al General Roca para derribarlo, pero como no les dio el diámetro de los discos -porque ante todo son inútiles e inservibles-, no pudieron lograrlo... Gendarmería ya está en custodia del mismo".Este intento de vandalizar el monumento se dio pocas horas después de que un juez de Río Negro dictaminara, a través de una medida cautelar, la imposibilidad de trasladarlo, tal como lo había anunciado la Municipalidad de Bariloche.El juez de la Cámara de Apelaciones, Federico Corsiglia, determinó que la intendencia local se abstenga de "realizar y/o ejecutar cualquier modificación y/o cambio y/o trabajo en el Centro Cívico Plaza Expedicionarios del Desierto, y puntualmente respecto del lugar y estado actual del monumento a Julio Argentino Roca".El proyecto impulsado por el municipio, a cargo de Gustavo Gennusso, incluía el traslado del monumento a Roca a otra parte de la ciudad, como así también realizar un mural en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. De todas formas, las autoridades de la intendencia tienen planeado apelar la medida del juez Corsiglia.Sin embargo, el proyecto generó una gran polémica y críticas en muchos integrantes del arco político opositor, quienes expresaron su desacuerdo con la posibilidad de reubicar ese monumento a Roca, que rememora la Campaña al Desierto, realizada a fines del siglo XIX.