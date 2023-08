La empresa del dueño de ChatGPT ofrece dinero a cambio de “escanear tu retina”

In San Francisco, Orbs are currently available at several locations around the city. Find location & booking information directly in World App ??



Settings > Community > Find an Operator pic.twitter.com/dIBjbR0DUh — Worldcoin (@worldcoin) July 24, 2023

Repercusión

Carrefour de Vicente Lopez ahora mismo, todas esas cabecitas es para que les escaneen el iris en WorldCoin. Cuantas de esas Orbs hay en Buenos Aires? Ya vi muchisimas. pic.twitter.com/yREdziCIsI — Damián Catanzaro ?? (@DamianCatanzaro) August 3, 2023

Criptomonedas y validación

La entrada del centro comercial ubicado en Vicente López se convirtió, por unos minutos, en un caos similar al recibimiento deen. En este caso, sin embargo, el protagonista fueel polémico proyecto de criptomonedas dedirector ejecutivo deLa misma empresa que el año pasado sorprendió al mundo conWorldCoin ofreceEsto se realiza a través del dispositivo que WorldCoin llamaun orbe metálico, como salido de una película de ciencia ficción, que produce un código de identificación único y sirve para crear unaComo Laura, que se enteró de que estaban “dando bonos” a cambio de hacerse “un usuario”. La oferta, según escuchó, sería de US$60. Si bien no sabe por qué tiene que escanear su iris o en qué podría repercutir esto, no le preocupa demasiado: “No sé para qué sirve, pero si pasa algo, lo veré cuando suceda”, sostuvo.Ante el revuelo que generó la aparición de la empresa enlos usuarios no tardaron en hacerse escuchar en redes. “Carrefour de Vicente López ahora mismo, todas esas cabecitas para que les escaneen el iris en WorldCoin.Ya vi muchísimas”, tuiteó un usuario que también registró la situación con una foto del momento.Otro dijo: “Un amigo le preguntó a alguien en la fila para qué era la fila, la respuesta: no sé, es una app como Bitcoin donde te registrás y te dan plata. Nunca antes en la historia fue tan fácil scammear gente”.La empresa llegó al país en septiembre pasado, y según indica en su sitio web, ofrece “puntos de intercambio” en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche y Córdoba.Tal es el caso deen dondeque puede implicar este proyecto y esta nueva tecnología. También eny enestán investigando la recopilación de datos biométricos que realiza este emprendimiento.Según la empresa, alrededor de dos millones de personas ya se dejaron escanear sus iris a cambio de criptomonedas en el mundo.¿Con qué objetivo ofrece este intercambio? Según su creador, la existencia de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) atentaría contra la seguridad personal, ya que sería más fácil burlar validaciones que se basan en imágenes, creando fotos falsas con IA. Además, según indica, el sistema de reparto de criptomonedas de WorldCoin serviría como iniciativa humanitaria y altruista.En un comunicado compartido a través del blog de la empresa,argumentó: “A través de su tecnología, WorldCoin tiene en miras proveer a cualquier persona en el mundo, sin importar el trasfondo, la geografía o sus ingresos, acceso a la creciente economía digital, preservando la privacidad y la descentralización”.Además, la empresa sostiene que si su estrategia y protocolo de consenso tuvieran éxito, las oportunidades económicas podrían cambiar drásticamente, aplicando una manera segura de distinguir a los humanos de la IA.Sin embargo, las amplias críticas al sistema plantean queY que no es seguro brindar este tipo de datosActualmente, existen dos formas populares de validar las criptomonedas:o “prueba de trabajo”, el protocolo de consenso más conocido, especialmente por ser el que utiliza, y que se centra, sobre todo, en la minería virtual; yo “prueba de participación”, el principal algoritmo deEl escaneo del iris representaría la denominadacofundador de Ethereum, se expresó sobre esta nueva tecnología a través de un comunicado público el mes pasado. En el texto, Buterin confiesa que su empresa está investigando este sistema desde hace tiempo y explica: “Esto representa una forma limitada de identidad que asegura que una cuenta registrada es controlada por una persona real, idealmente sin revelar de qué persona se trata”.Las validaciones con pruebas biométricas no son nuevas, muchas aplicaciones, como las bancarias, solicitan escaneos faciales para habilitar las cuentas de sus usuarios. Sin embargo, al comentar sobre este tema, Buterin sostiene que no existe una forma ideal de prueba de identidad, y que algunos de los principales riesgos que pueden surgir con esta nueva técnicacuando quien escanea el iris es otra persona.