Mercado Libre lanza su propia plataforma de streaming

Así, el gigante de la compra-venta electrónica argentino se suma a una nueva oferta de películas y series en streaming, al igual que sucedió con, por ejemplo, Amazon con su servicio Prime Video.



“Sabemos que una gran parte de los latinoamericanos no está suscrita a ninguna plataforma paga de streaming y ese contexto nos impulsó a desarrollar Mercado Play con contenido curado de los mejores estudios de Hollywood y la región, sin costo y desde una plataforma que ya les resulta familiar", dijo Luiz Barros, Vicepresidente de Entretenimiento y Loyalty de Mercado Libre a través de un comunicado.



"Por supuesto -agregó el ejecutivo-, esto también constituye una oportunidad increíble para anunciantes y marcas de promocionar sus productos a una audiencia masiva. Nuestra mirada siempre busca ser ecosistémica”.



El catálogo incluye películas, series, documentales, contenido para niños y reality TV de estudios y productoras locales e internacionales.



Según comunicó la empresa, Mercado Play podrá utilizarse como agregador del catálogo de las plataformas de streaming asociadas a Mercado Libre, como Disney+, en una primera etapa, y Star+, HBO Max, y Paramount+, en una segunda. Hasta el momento la compañía no anunció intenciones de producir contenido original propio.



En el catálogo ya pueden encontrarse películas de gran renombre y exitoso recorrido por diversas ceremonias de premios, como "Django sin cadenas", de Quentin Tarantino; "Whiplash: música y obsesión", de Damien Chazelle; o "Llámame por tu nombre" de Luca Guadagnino. También series de diversos géneros y antigüedad: desde clásicos como "La niñera", "Mr. Bean" o "The Shield" hasta títulos de los últimos tiempos como "Mr. Mercedes" o "Deadly Class", entre más.



"Somos mucho más que una plataforma de comercio electrónico y servicios financieros, nuestro ecosistema sigue evolucionando para que cada latinoamericano pueda encontrar todos los días nuevas formas de comprar, vender, desarrollar negocios, conectarse y, ahora, entretenerse con una selección curada de contenidos de las mejores productoras de la región y del mundo”, agregó Sean Summers, CMO de Mercado Libre y Vicepresidente Ejecutivo de Mercado Ads, la unidad de publicidad digital de la firma.



Mercado Play ya se encuentra disponible en Argentina, Chile y México, y se irá habilitando progresivamente en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en los próximos días.