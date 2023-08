Ordenaron libertad de Ángel “Pato” Cabrera, condenado por violencia de género

El golfista Ángel “Pato” Cabrera, condenado por violencia de género, podría salir en libertad condicional en las próximas horas luego de que se conociera una nueva decisión de la Justicia. La noticia fue confirmada por el abogado Carlos Nayi, quien representa a una de las denunciantes. Aseguró que la medida fue firmada por el juez Cristóbal Laje Ros.



La Justicia cordobesa concedió la libertad condicional de Cabrera, de 52 años, bajo la advertencia de que no puede acercarse a las dos exparejas que lo habían denunciado, Micaela Escudero y Cecilia Torres Mana. “En el día de la fecha ha concluido el incidente iniciado con motivo de la solicitud de la libertad condicional por parte del interno Cabrera. Se han diligenciado todos los informes penitenciarios, se han realizado las pericias psicológicas que dan cuenta de una evolución en relación a la percepción de las cuestiones de violencia de género”, argumentó Laje Ros.



“Las conclusiones periciales han dado positivas en ese sentido. Las víctimas han estado de acuerdo, no han reparado ni despreciado algún tipo de violencia, miedo, temor. Cabrera tendrá prohibición de mantener contacto de cualquier tipo con sus exparejas. Su libertad condicional se hará efectiva durante el día”, añadió el juez.



Por su parte, Nayi dijo a El Doce que el final de cumplimiento de la condena de Cabrera es el 14 de noviembre de 2024, y que “habiendo cumplido, en este sistema de progresividad, con todas las condiciones que habilita que una persona detenida y condenada pueda recuperar la libertad provisoria, así lo ha ordenado el tribunal”.



No obstante, advirtió que “en caso de violar alguna de las condiciones se revoca automáticamente la libertad” y que previo al dictamen se les comunicó a las víctimas la posibilidad de la libertad condicional “porque pueden argumentar alguna objeción y novedad”, pero estuvieron conformes.



Las condiciones a las que se hace referencia en el dictamen, son: “fijar domicilio, abstenerse de consumir alcohol y estupefaciente, concretar proyecto de trabajo, adoptar empleo, tener ocupación y oficio de acuerdo a sus capacidades, realzar un tratamiento psicológico extramuro no menor a 20 sesiones, someterse al cuidado del departamento de reinserción social del patronato de liberados y abstenerse de tener contacto personal o a distancia con las dos víctimas que lo han llevado a juicio oral y público”.



Cabrera había sido detenido el 14 de enero de 2021 en Río de Janeiro, cuando estaba prófugo de la Justicia, que había pedido su captura mientras el cordobés realizaba una gira deportiva por Estados Unidos. En julio de 2021 el golfista había sido sentenciado a dos años de prisión efectiva en la cárcel de Bouwer por lesiones leves calificadas por el vínculo y hurto en hechos de violencia de género contra su ex pareja Micaela Escudero. Además, se le había ordenado cumplir con un programa de rehabilitación: terapia psicológica para remendar sus vínculos afectivos y superar su adicción al alcohol.



En tanto, en noviembre de 2022 se le dictó una nueva condena por violencia de género, por la que le dieron dos años y cuatro meses de prisión en un juicio abreviado, tras reconocer haber sido autor del delito de amenazas y coacción reiterada en perjuicio de Escudero, su última pareja, y de Torres Mana, también expareja, quienes habían presentado la denuncia original.



En la Cámara Octava del Crimen, el golfista fue sentenciado, en esa oportunidad, luego del acuerdo al que arribaron el fiscal, la defensa y las querellas, quienes solicitaron que Cabrera reconociera los hechos y pidiera disculpas, más allá del resarcimiento económico a las víctimas. Los casos

Micaela Escudero fue pareja de Cabrera durante tres años y en su denuncia constó que se tuvo que ir a Buenos Aires por el hostigamiento, tanto telefónico como de terceras personas allegadas a él. Tras eso, le entregaron un botón antipánico a través de la Corte Suprema de la oficina de Violencia Familiar, ya que el hostigamiento continuaba en su nuevo domicilio.



Por su parte, Cecilia Torres Mana aseguró que el deportista le “arruinó la vida”. Contó que la obligaba a hacer videollamadas para chequear con quién estaba, que no la dejaba visitar a su madre, y que incluso amenazó a sus hijos y familiares. La relación duró cinco años.



“No lo podía dejar; él creía que era de su propiedad. Fue terrible”, dijo en su momento. Entre las pruebas que había presentado Torres, hay un video grabado en un teléfono móvil en el que Cabrera la amenaza de muerte: “Vas a terminar en el cementerio”.



En agosto de 2020, cuando se dio la orden de detención del fiscal de violencia familiar Cristian Griffi por una denuncia en contra de Cabrera porque había roto la orden de acercamiento con Torres, él estaba jugando el Bridgestone Senior Players en Akron, Ohio, Estados Unidos. Fue extraditado un año después desde Brasil y quedó preso en la cárcel de Bouwer.



El golfista había estado prófugo de la Justicia de Córdoba desde agosto de 2020 y cuando llegó a Río de Janeiro el 31 de diciembre, procedente de Estados Unidos, afirmó que había abandonado la Argentina hacía seis meses.



Además de las causas por las que fue enjuiciado, tiene otras dos denuncias de 2020 por amenazas y cuatro por desobediencia a la autoridad.