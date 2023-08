Piden "que se haga justicia” por la niña que murió atropellada en Santa Elena

La hermana de Ailén la recordó en las redes



En los Tribunales avanza la investigación penal preparatoria contra Daniel Bujía, coordinador de Avicultura y Porcinos de Entre Ríos, imputado por atropellar y matar a Ailén Ávalos, de 8 años, el sábado 3 de junio en la localidad de Santa Elena, en el departamento La Paz. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo, es decir, con imprudencia. En el expediente se determinó que había tomado alcohol. La familia de la niña exige que se haga justicia.Hace dos meses, Ailén caminaba junto a su madre por una vereda de El Bajo, cerca del barrio 120 Viviendas. En determinado momento vio a su tía y a la hija de esta, de 15 años, que estaban en la moto a un lado de la Avenida Presidente Perón, sobre una especie de bicisenda. Entonces, la pequeña soltó la mano de su madre y fue a saludar a su prima, al tiempo que su tía salió de escena para entregar un dinero a su papá.En una fracción de segundos todo cambió: un Toyota Corolla llegó desde atrás y embistió la moto sobre la que estaban la pequeña y su prima. La más chica sufrió una lesión grave que le provocó la muerte y la mayor resultó con algunas lesiones leves.Al mando del vehículo iba Bujía, quien venía de compartir una tarde de fútbol y cervezas con amigos en el Polideportivo de la ciudad. El choque fatal, según el informe policial, se registró alrededor de las 18.45.El parte de la Policía resumió el hecho del siguiente modo: "Una joven de 15 años acompañada por su prima de 8 se encontraban en la motocicleta -Guerrero de 150 cilindradas- estacionada sobre la vereda norte de la avenida Presidente Perón con las menores arriba cuando un vehículo Toyota Corolla que circulaba por la misma avenida con sentido de circulación este-oeste conducido por un hombre de 45, impactó de atrás contra el motovehículo".Tras conocer lo sucedido, la fiscal Josefina Caballero dispuso la detención de Bujía, quien fue alojado en la Jefatura Departamental de Policía de La Paz. El lunes 5 recuperó su libertad ambulatoria y hoy se encuentra en su casa a la espera de la resolución de la causa penal. A cargo de su defensa designó al abogado Roberto Alsina.A dos meses de la tragedia vial, el abogado querellante Juan Pablo Temón, señaló que la investigación penal preparatoria está casi terminada. "No queda mucho por hacer en la investigación. Lo último que se supo es que un estudio reveló que el acusado tenía alcohol en sangre, pero no establece si es determinante. Nosotros solicitamos otro estudio para conocer si fue determinante para alterar el normal desarrollo de sus actitudes físicas".Este segundo estudio está a cargo de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, pero tiene algunas demoras. "Ese estudio lo tienen que hacer este mes, pero se demora porque hay muchas causas que también esperan informes", afirmó el letrado.A su vez, refirió que esperan que antes de que termine el año se pueda llegar a una resolución judicial. "Queremos que se haga justicia. Hay que decir que esta persona tomó alcohol y atropelló", manifestó el querellante.No obstante, el abogado diferenció este caso de otros siniestros viales con muertos: "A su favor se puede decir que el acusado no huyó del lugar. Y es que en otros casos ha sucedido que atropellaban y huían. En este caso esta persona se detuvo y llamó a la policía, en llanto".Finalmente, subrayó que "este es un caso que no tiene mayores particularidades, porque se determinó que chocó, que había tomado antes de conducir, que paró y llamó a la policía"."También hay muchos testigos, algunos incluso lo quisieron linchar. Luego estuvo preso en la Jefatura de La Paz hasta que consiguió la libertad. Nosotros queremos justicia y esperamos que se finalicen las últimas medidas para dar el cierre", concluyó, según refleja diario Uno.Analía Sabo, hermana de Ailén, la recordó en Facebook con unas sentidas palabras: "Hoy hace dos meses que te arrebató la vida un asesino (Daniel Bujía). Mi flaquita. Hoy hace dos meses que ya no escucho tu voz, tú sonrisa, tus alegrías. Siento la necesidad de escuchar tu voz gritándome 'Ana, Ana, Ana, te extrañé'. O sólo decirme 'vamos al parque'"."Te extraño tanto mi Ailén, pero tanto mi ángel. Sé que con nuestro padre Dios y nuestra madre María estás más que bien, pero acá, en este mundo, me hacés mucha falta", agregó."Sólo quiero pedirte que me ayudes a seguir adelante, mi ángel. Y pedirte perdón por dejarte ola y no poder hacer más. Vos te merecías todo lo bueno de este mundo. Eras una niña tan buena, tan amorosa e inteligente. Te amo mucho, mucho Ailén. Eras una niña tan buena, tan amorosa e inteligente. Te amo mucho, mucho Ailén. Abrazos y miles de besos al cielo, mi ángel", finalizó.