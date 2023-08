Nueva función: WhatsApp permite enviar videomensajes

Cómo crear y enviar un videomensaje en Whatsapp



Los usuarios de WhatsApp pueden utilizar los mensajes de voz para enviar notas de audio en el momento y expresarse con ellas mejor que si lo hacen por escrito en el chat, pero desde hace unos días, es posible también enviar mensajes de video instantáneos.Los videomensajes tienen la particularidad de que permiten compartir momentos, al incorporar la imagen del contexto que rodea al usuario a su mensaje de voz, y hacerlo, además, de una forma rápida.El proceso para realizar un videomensaje es muy parecido al de grabar una nota de voz y, de hecho, comparten el mismo botón en el chat en el que se quiera compartir. Este botón, que inicialmente muestra el ícono de un micrófono, revela una cámara si se toca una vez.Al cambiar al otro ícono, con la cámara, hay que volver a pulsar este elemento para realizar la grabación, que comenzará cuando termine una cuenta atrás desde tres. Permite hacer un video de hasta 60 segundos que se enviará automáticamente en el chat.Esta función utiliza la cámara trasera del ‘smartphone’, pero permite grabar en modo manos libres si, al iniciar la grabación, se desliza el ícono hacia arriba.Más de uno seguro se sorprendió al recibir una invitación del mismísimo WhatsApp para sumarlo como un contacto.Lo primero que hay que aclarar es que se trata de la cuenta oficial de la plataforma de mensajería instantánea de la compañía Meta y que no consiste en ninguna estafa. Pero, ¿de qué se trata?WhatsApp sigue los pasos de Telegram y acaba de implementar su propio chat oficial como una vía de comunicación con sus usuarios.Allí, WhatsApp informará de todo lo que hay que saber sobre sus nuevas funciones, comparte trucos y consejos para exprimir la herramienta al máximo y muestra información sobre su política de privacidad y seguridad.De esta forma, el usuario desde la propia aplicación podrá estar al día de sus novedades y trucos, con lo que la compañía hará llegar sus últimas funciones a más usuarios para que no pasen inadvertidas para la gran mayoría que se informa en blogs o redes sociales sobre la actualidad de WhatsApp.El chat de WhatsApp es sólo de lectura y está encriptado de extremo a extremo. Para acceder al chat de soporte y tutoriales de la aplicación no existe una ruta más que esperar a recibir un primer mensaje proveniente del chat de la plataforma.El primer mensaje de este chat de soporte llegó a algunos usuarios de manera aleatoria durante las últimas horas y supone una gran ventaja para conocer de primera mano toda la información confirmada alrededor de WhatsApp.Los primeros usuarios en recibir el mensaje de WhatsApp pudieron acceder a un tutorial para agregar un nivel adicional de protección.“¿Sabías que podés configurar un PIN para que tu cuenta de WhatsApp sea más segura? Activá la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad de tu cuenta”, dice el mensaje.La verificación en dos pasos es una función opcional que añade seguridad a tu cuenta de WhatsApp. Verás la pantalla de verificación en dos pasos después de registrar correctamente tu número de teléfono en WhatsApp. Para obtener información sobre cómo activar la verificación en dos pasos, consultá este artículo.Una vez activada la verificación en dos pasos, tendrás la opción de ingresar tu dirección de correo electrónico para que WhatsApp pueda enviarte un correo electrónico con un enlace que te permita restablecer el PIN en caso de que lo olvides y, de ese modo, ayudarte a proteger tu cuenta.Para ayudarte a recordar el PIN, WhatsApp te pedirá que lo ingreses con regularidad. Lamentablemente, si desactivas esto, también se deshabilita la función de verificación en dos pasos.El PIN de la verificación en dos pasos es distinto del código de registro de 6 dígitos que recibís por mensaje SMS o llamada.