Accidentes: errores humanos o actitudes negligentes que apuestan con la vida

Las normas de tránsito son palabras de un idioma universal que busca preservar la vida, pero que muchos se niegan a aprender.Tratar de interpretar en las calles, a quienes se rehúsan a respetar las reglas de circulación, se convierte en una peligrosa adivinanza, que muchas veces, apuesta con la vida.El uso del celular, pasar los semáforos en rojo, adelantarse por la derecha, no respetar la prioridad de paso en las encrucijadas no semaforizadas, son algunas de las causas más frecuentes, de accidentes en las ciudades.Especialistas señalan que detrás de esas causas, se encuentra una sola responsable: la imprudencia. Una siniestra razón que depende, pura y exclusivamente, de la persona que está al volante.A las complejidades diarias para transitar, se suman nuevos factores que comienzan a tomar relevancia en las ciudades. Incluso, algunos de ellos, no están regulados, como por ejemplo, el uso de los monopatines eléctricos.Especialistas en Accidentología Vial, admiten que dicho medio de transporte informal, ya “genera una nueva problemática en el tránsito”.Por otra parte, los expertos, afirman que, en el último semestre, se incrementó la cantidad de motociclistas lesionados en accidentes de tránsito: “Esto se debe a que usan el caso desabrochado”, señaló a Elonce, el jefe de División de Accidentología Vial de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Galliusi.Lo cierto es que las infracciones, comienzan a alcanzar a todo tipo de vehículos y más. Todos cometen faltas de tránsito: autos, bicicletas, camiones, motos, monopatines, colectivos y hasta peatones. Sí, porque los peatones también, cometen infracciones.“Los peatones también cometen infracciones en el desplazamiento diario por la vía pública. Por ejemplo, cruzar por un sector indebido”, explicó Ricardo Galliusi a Elonce al ser consultado tras un accidente de este tipo, ocurrido meses atrás, en una avenida de Paraná.Una de las facetas de vivir en sociedad, es convivir diariamente en el tránsito y para ello, cada sociedad estableció sus reglas. El lineamiento definido por las normas de tránsito, no deja lugar a discusiones o matices sobre sus dictados.Infringirlas no es un hecho propicio para debate, pero parecería que a algunos les cuesta demasiado poder aceptarlas. A algunos, incluso, les cuesta la vida.El tema fue debatido enprograma que se emite martes y jueves desde las 21.30 por. La opinión de los panelistas:La primera en intervenir sobre la temática fue Corina Beisel, quien aseguró: “Trato siempre de respetar al peatón, de darle el paso. En Santa Fe y Alameda de la Federación, por ejemplo, que es una esquina que está diseñada para el vocineo permanente porque tiene una flecha que habilita a la nada misma. No se entiende bien para qué está y dice ‘prioridad al peatón’. Si vos frenas, te vocinean y se acuerdan de tu abuelita. Somos, en líneas generales, un desastre. Se respeta en los horarios picos cuando hay un inspector”.También argumentó que en Paraná “”.Sobre cómo es el accionar ante accidentes de tránsito, la abogada detalló que “lo primero que se hace es ir a la Municipalidad. Si se releva que hay lesionados, se lleva a policía, que hace un informe prevencional y se forma un legajo. Si hay lesionados y la persona tenía seguro, hay conflicto seguro”.En su situación personal, Antonia Rodríguez comunicó: “No manejo en lo personal, elijo no manejar por el momento porque vivo en una zona céntrica, no necesito un vehículo. No es algo que necesite en este momento de mi vida.A mí me dejas pasar porque me corresponde. No me meto donde vos estás”.Al mismo tiempo, trajo a la mesa un debate sobre el consumo de sustancias: “¿Cuántas personas manejan después de haber fumado marihuana? Al estar eso desregularizado, también es un problema las personas que conducen después de haber fumado marihuana. No te pueden multar porque está desregularizado”.En su intervención, Alejandro Abero expuso: “Es jodido ponerse de este lado, pero evidentemente el control, que sea más punitivo el concepto, por lo menos vas a manejar mejor. Nos falta mucho para ser Noruega”.Sobre las estadísticas mostradas en pantalla, aseguró que “dos accidentes por día en Paraná me parecen poco”.Acerca del scoring por las multas, afirmó: “Te quitan puntos y vos estás seis meses para poder recuperar el carnet”. En su última intervención, dio cuenta del horario de ingreso de las escuelas: “Cruzan por cualquier lado y en cualquier momento. Hay una hilera de cinco inspectores y lo hacen así”.Raúl Balbi manifestó su concordancia con Beisel: “Creo que tenemos que admitir la mea culpa.”.Trajo a colación una estadística a nivel nacional sobre el tema de la accidentología vial: “Sobre el total de los accidentes, 52% son de motociclistas, 19% de automóviles, 13% de peatones, 7% de ciclistas. De las motos, 76% es sin casco. El 15% de los motociclistas requirieron Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.Marcelo Verón relató que tuvo un accidente de tránsito el pasado martes en el Acceso Norte: “Veníamos por el carril izquierdo, donde la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora. Toda una hilera de autos, seis o siete, y por el carril derecho –de tránsito más lento-, cinco o seis camiones. De repente, uno de los camiones sobrepasa al otro y se mete en un huequito donde los coches veníamos a 100 kilómetros por hora. Frenamos todos. Tengo la costumbre de dejar una distancia prudencial con el vehículo de adelante. Alcancé a frenar, no lo choqué, pero el vehículo que venía atrás venía muy cerca. Eso de no respetar las distancias mínimas”.Por último, agregó a la discusión las drogas legales a la hora de manejar: “”.Javier Aragón dialogó con gente de Accidentología Vial con los datos oficiales hasta este jueves y resaltó: “. Así sea una persona fallecida, es el dolor para la familia y el entorno. Las estadísticas oficiales en Paraná que se registraron hasta hoy 341 accidentes leves y graves. Esto es con intervención de la policía cuando hay lesionados. Los choques leves, que no interviene la policía, se dirimen con tránsito municipal o seguro”.Además, añadió: “Lamentablemente un número alto es que hasta ayer habían fallecido 12 personas en Paraná. El principal factor de riesgo es el uso del celular y la velocidad. Por ahí pasa todo. El ver el celular te lleva a distraerte y eso provoca inherentemente la inacción o el choque inminente. Al tope de los incidentes, debe haber descuidos”. Además, aseveró que en la provincia el número de muertos asciende a 89 y resaltó que “el 48% ocurrió de día y el 52% de noche”. La mayoría de los fallecidos son hombres (79%).También hizo hincapié, gracias al dato que le otorgó la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, sobre los costos que tiene para la provincia que un lesionado en un siniestro vial salga adelante. Se gastan “200 mil pesos de terapia intensiva por día para una persona internada, que llega lesionado y la mayoría grave”.Por último, se acordó de una situación que se ve en la capital entrerriana a diario: “Cuando vemos que el semáforo no funciona o no anda nadie, somos una pista de un autódromo”.Yohana Fucks siempre lleva adelante viaje de Viale a Paraná y viceversa durante todas las semanas. Sobre su experiencia, contó: “Tengo infinidad de anécdotas tristes. Por ahí no pasaron a mayores, pero porque uno iba atento o porque los demás actuaron con cierta inteligencia. La última que me pasó, que fue la más difícil para mí, fue tirarme con dos cubiertas a la banquina para que pasaran tres vehículos por la ruta de noche porque venían pasándose. Por un minuto que podes sacarle de ventaja en sobrepasar un auto, quedaron los dos, no les dio tiempo a meterse y tuvimos que tirarnos los dos vehículos para pasar literalmente los tres. No tenía nadie atrás porque sino hubiera pasado algo como le pasó a él (en referencia al choque de Marcelo Verón). Coincido plenamente que somos muy imprudentes.”.En su caso particular, Marianela Ruhl indicó “y en los últimos dos meses de embarazo decidí no manejar no por mí, pero más por la gente. Por los sustos, por todo esto que estamos contado que una gente que se te cruza”.Detalló cómo es su día a día y cómo logró sacar su licencia: “Tuve dificultades para sacar el carnet. No se querían hacer cargo de mí literalmente. En la Ley Nacional de Tránsito, hay un cuadro donde dice que, según la discapacidad, la dificultad o la anomalía, qué adaptación hay que hacerle al auto. Lo gané porque estaba pierna derecha e izquierda, brazo derecho y si te falta la mano hay que hacer cierta adaptación. El brazo izquierdo no estaba y lo gané. Terminamos llamando a Nación para ver qué se hacía, para eso está el examen práctico, se hace un informe de cómo manejas”.