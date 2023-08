Clima extremo: olas de calor y la humanidad ante “la era de ebullición global"

Ruhl: “Pienso en el verano que se viene y me asusta por la salud”

Marianela Ruh

Aragón: “Es inédita la temperatura que se registró el 2 de agosto en Paraná”

Javier Aragón

Fucks: “Todos tenemos que ocuparnos para que esto cambie a futuro"

Yohanna Fucks

Balbi: "Ha pasado el julio más caliente de la historia"

Raúl Balbi

Beisel: "Contra los macrodestructores es muy difícil si realmente los instrumentos normativos que tenemos no son ejecutados"

Corina Beisel

Abero: "Creo que los políticos ignoran completamente el tema"

Alejandro Abero

Rodríguez: "No hay planeta B, hay que cuidar la tierra en la que vivimos"

Antonia Rodríguez

Verón: "Hay que educar para no llevar adelante el exceso de consumo

Marcelo Verón

Advierten que el calor "infernal" que azota al hemisferio norte, en América del Norte, Europa y Asia, desde hace más de un mes, puede llegar a Argentina y parte de América del Sur, durante el próximo verano y en 2024, indican los expertos.Datos del observador climático europeo, calificaron a los meses de junio y julio, como “los más calurosos de la historia”, según los registros que se remontan a 1940.Más de 60.000 europeos podrían haber muerto en las olas de calor del año pasado. Ante el calor extremo, en diferentes naciones, llaman a la población a tomar medidas para protegerse, hidratándose correctamente y cuidándose del sol.Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los países ubicados en la parte sur de América del Sur son especialmente vulnerables a olas de calor.Una de las investigadoras asegura que "se esperaría que las temperaturas sean extremas en el hemisferio sur a partir de septiembre, algo que se podría prolongarse por hasta cuatro años", afirmó.Las señales son evidentes. Además de marchitar los cultivos, derretir los glaciares y aumentar el riesgo de incendios forestales, las temperaturas más altas de lo normal, también causan problemas de salud que van desde insolación y deshidratación, hasta estrés cardiovascular."Las olas de calor tienen una serie de impactos en la vida de las personas. En el caso de Latinoamérica, son especialmente relevantes en los países que presentan climas templados o mediterráneos, como Chile central, o, la zona del Chaco, en Argentina", dijo Lisandro Roco, uno de los expertos que participó en la investigación del IPCC.Pero el problema ante al calor, no se reduce a las horas de luz solar. A medida que se intensifican las olas de calor, podría significar que las temperaturas nocturnas ronden los 30 grados en algunas zonas, indica la Organización Meteorológica Mundial.“Las altas temperaturas nocturnas repetidas son especialmente peligrosas para la salud humana, porque el cuerpo es incapaz de recuperarse. Esto provoca un aumento de los casos de infarto y muerte”, dijo el asesor sobre calor extremo de la OMM.El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que "el calor extremo está afectando duramente a las personas menos capaces de asumir sus consecuencias, como los ancianos, los bebés y los niños, así como a los pobres y las personas sin hogar".Los especialistas señalan que las olas de calor, también aumentan la presión sobre los sistemas de salud y concluyen que "la exposición al calor excesivo tiene un amplio impacto en la salud, a menudo amplificando condiciones preexistentes y resultando en muerte prematura y discapacidad".El tema fue debatido en, programa que se emite martes y jueves a las 21.30 por. La opinión de los panelistas:, expresó que “soy team invierno y hace varios inviernos me vengo sintiendo estafada por las temperaturas. Agradecí siempre haber pasado los primeros meses de embarazo en verano porque lo re sufrí, fue increíble el calor que hizo. Pienso en el verano que se viene y me asusta por la salud”.“Tengo suerte de tener aire acondicionado, pero pienso en la gente que no tiene recursos. Se necesita hasta para descansar”, dijo., indicó que “llamé al Servicio Meteorológico Nacional y, según el registro que tienen ellos, en 117 años no hay registro de que haya habido 31.6ºC un 2 de agosto a la hora 15 en Paraná ni en todo el país. Es inédito”.“Cuando se habló de cambiar la hora por el tema del calor los grandes grupos económicos, se opusieron porque no les convenía y por eso quedaron como están las cosas”, remarcó.Sobre las energías renovables, opinó que “no hubo mucha planificación hace algunas décadas, no se invirtió en ese tipo de energías. Celebro el proyecto del intendente Adán Bahl que hace una política de estado con este tipo de energías en el Parque Industrial. Ese es el horizonte”., señaló que “muchas veces hablamos de una cuestión global, muchas veces la dejamos pasar y decimos que va a ocurrir más adelante. Bajando al plano local pienso en los problemas que tenemos con el agua en Paraná y lo digo como docente, donde se han perdido días de clases por ese tema. Doy clases en barrio Paraná V y los vecinos saben del problema constante que hay allí. A veces tenemos agua, pero no está apta para el consumo de nuestros alumnos y tenemos que decirles que traigan su botellita. De eso hay que ocuparse ahora, porque qué pasa si empiezan estas altas temperaturas, dicen que en septiembre será más intenso el calor. Qué haremos en ese caso sin el agua en los lugares que se necesitan”.“Este año arrancamos el ciclo lectivo en febrero y era imposible dar clases. Hay escuelas sin ventiladores, no funcionan, tampoco a veces la energía está apta para que nosotros llevemos ventilador. Ante esta situación es realmente inhumano”, dijo.Indicó que “en Viale es un poco más aliviado el tema del calor, pero en los últimos años se está sintiendo más. Tiene que ver con la urbanización. Tenemos más espacios verdes, más árboles”.Por otra parte, remarcó que “nosotros trabajamos las cuestiones ambientales dentro de las escuelas. Pero es un poco contradictorio, porque dentro de las escuelas no tenemos el recurso para transcurrir el verano en dignas condiciones laborales y de estudio, y las oficinas del estado están con aire acondicionado a 18 grados”.“Los chicos escuchan, pero más miran. Si nosotros como adultos no les vamos a dar buenos ejemplos, no pretendamos que dándoles un discurso ambientalista ellos generen conciencia. Y lo digo como parte del problema, porque todos en alguna medida hacemos abuso de cuidar la energía, agua y demás. Todos tenemos que ocuparnos para que esto cambie a futuro”, agregó., manifestó que “ha pasado el julio más caliente de la historia. Todos hemos escuchado del Protocolo de Kioto, que tenía que funcionar desde el 2005. Hoy entramos a una casa modelo 2023 y es muy distinta a la de un modelo 2000 o de los años `80 en cuanto a confort. Los grandes países son los grandes emisores de dióxido de carbono, que es el que calienta la atmósfera. Hablamos de China, EE.UU, las grandes potencias”.“La anomalía de la temperatura llega a 18 grados sobre el promedio. En Paraná, para el domingo, se anticipan 29 grados de nuevo. Subimos a 30, bajamos y ahora vamos de vuelta hacia arriba”, resaltó.Y añadió: “El uso de las energías tiene que ver con el costo. Mientras el petróleo se pueda producir a seis, siete u ocho dólares y no haya alternativa que lo suplante por costo, todas las industrias y empresas seguirán ahí. Cuando se termina la energía de los fósiles, viene la hidroeléctrica, después la generada por gas, y después la generada por combustible. La transformación del sur argentino con Vaca Muerta, con la reactivación de la cuenca de San Jorge y otra que hay en Tierra del Fuego, le produjo al país un ahorro en el precio de la producción”., indicó que “creo que todos lo saben, que son verdades que se esconden debajo de la alfombra porque hablar de ellas significa enfrentarse a grandes poderes económicos y demás. Son temas que no convienen hablar”.Remarcó que “el tema de la ebullición no está referido solamente al consumo de electricidad y demás, sino a la deforestación y otras cuestiones. En los grandes campos donde hay árboles, se tala de una manera tal que se comienza ingresando al medio del campo y desde el centro hacia afuera. Cuando llegan los controles está todo desmontado y no se puede hacer nada. Tienen mecanismos para desmontar que son indetectables. Deforestan desde el centro del monte hacia afuera”.“El ciudadano tiene que tomar conciencia cuando usamos un aerosol, cuando tiramos el papel y demás. Ahora, contra esos macrodestructores es muy difícil si realmente los instrumentos normativos que tenemos, que están, no son ejecutados”, dijo., indicó que “cuando era chico creo que no pasaba lo que pasa hoy. Todos tenemos la idea de que el invierno era invierno y verano era verano. Hay una situación de visión que ha cambiado porque hoy estamos más acondicionados. Tenemos la suerte de tener aires acondicionados, otras temperaturas. Pero antes se sentía mucho más. El confort hace que sientas menos el extremo de temperatura, pero sucede, te das cuenta en la calle”.“Creo que los políticos ignoran completamente el tema. No se habla del tema. No podemos hablar del glifosato y qué vamos a hablar de la temperatura”, dijo.Remarcó que “Donald Trump, durante su gobierno, no le creyó a la propia Casa Blanca, la cual hizo un informe con especialistas advirtiendo de que estaba todo mal, va a ser todo un impacto el calentamiento global, y él mismo no lo creyó”.Asimismo, explicó que “uno de los negocios más espectaculares que aparecieron en el mundo es minar bitcoins. Uno tenía que tener un montón de placas de video laburando sola, conectada, minando bitcoin. Son granjas de bitcoin donde hay millones de esas placas laburando con aires acondicionados para tener la baja temperatura porque si no revientan. Eso lo hacen las 24 horas del día. Eso gasta y genera desastre”.“Hace poco salieron noticias que indicaban que en Entre Ríos y Corrientes se murieron gran cantidad de vacas. Al no llover, todo lo que le echan queda concentrado. Mueren por intoxicación por nitrato”, agregó., manifestó que “no hay planeta B. No hay plan B, vivimos en la tierra, hay que cuidarla. Hay que debatir y discutir de qué manera. Hay una película que se llama No mires hacia arriba que habla del tema metafóricamente”.“Hay gente que dice que la energía nuclear vendría muy bien. El tema es que en Argentina está Atucha, pero qué pasó con Atucha. ¿Funciona? ¿no funciona? ¿está?”, se preguntó., indicó que “a nivel internacional, uno de los políticos que se ha manifestado es el Papa Francisco con la Encíclica Laudato Si 2015. Habla de cuidar la casa común, que es el planeta. Hace un llamamiento a los líderes mundiales de cuidar la casa común. Hay políticos que no lo hablan al tema, pero sí lo ha hecho el Papa”.“No solamente hay que generar una conciencia ambiental, sino educar para no llevar adelante el exceso de consumo. Consumimos todo el tiempo. Cuántos celulares hay en cada casa, más chicos, más grandes, más baratos, más caros. Tienen obsolescencia programada, es decir que en un tiempo no sirven más y hay que comprar otro”, manifestó.