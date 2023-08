Murió el padre de Cecilia Strzyzowski: había sido internado por un infarto

Miguel, el padre de Cecilia Strzyzowski, murió este jueves, el mismo día en el que la joven asesinada por el clan Sena cumpliría años.Si bien el hombre no fue una persona presente en la vida de Cecilia, ya que la abandonó cuando era niña, luego de que se denunciara la desaparición pidió que los responsables paguen por lo que habían hecho.Miguel había sido hospitalizado en un centro médico de Resistencia, Chaco, en donde permanecía bajo “pronóstico reservado”. Tiempo después se confirmó la noticia de su muerte, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario Chaco.Hace poco más de un mes, Miguel rompió el silencio en una entrevista con LN+ y contó que prefirió mantenerse al margen de las marchas que exigen justicia por Cecilia debido a su salud.“Por mi problema de salud, no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos”, detalló sobre su ausencia. Sin embargo, relató que habla “una o dos veces al día con la mamá” de Cecilia. “No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”, subrayó.