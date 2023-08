Separaron de pabellón a las asesinas de Lucio Dupuy: “Estaban de luna de miel”

La familia de Lucio insiste con incorporar el “odio de género”

las mujeres condenadas a perpetua por haber torturado y asesinado aAsí lo confirmódel nene, en diálogo conLa decisión del Juzgado de Ejecución Penal se dio después de untras denunciar queen su estado de detención. Ambas están presas desde hace 1 año y 8 meses. Primero pasaron por un penal de La Pampa, pero luego fueron trasladadas al complejo penitenciario N°1 de San Luis.Yo creo que deberían ser separadas de cárcel, porque en algún momento se van a cruzar. Gracias a Dios sabemos que ya no están más juntas, y, expresó Ramón Dupuy.Según describió, ambas, donde antiguamente eran alojadas las mamás con hijos. “Estaban ellas dos solas, custodiadas y salían al patio sin compañía.Todos estos son privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores.A raíz de la decisión de la Justicia, tanto Espósito Valenti como Páez comenzaron una protesta.Es una locura. Ningún detenido del mundo está preso con su pareja”, aseguró el abuelo de Lucio.Según pudo saber, el viernes 25 de agosto habrá una audiencia en donde la familia de Lucio Dupuy“Es una fecha muy importante para nosotros porque vamos a poder pedir que se le aplique a la progenitora el cargo de abuso sexual y el agravante por odio de género. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales que evaluaron a estas asesinas, lo confirman los chats y lo reconfirman la forma en la que lo mataron.Pero finalmente lograron ser felices, un año más, dentro de la cárcel, juntas”, expresó Ramón.Ahora esperan que estasea favorable para continuar haciendo justicia por el chiquito de 5 años. “No hay mucho más para pelear”, dijo Ramón. Es que la Justicia, cuando dictó la pena a prisión perpetua por homicidio, aseguró que no estaban dadas las condiciones para pedir el odio de género, peroque vivían torturándolo, abusando sexualmente de él.También buscan responsabilizar aque le dio la custodia del nene a Espósito Valenti, sin advertir que estaba siendo maltratado. “Hicieron todos la vista al costado.Vamos a seguir pidiendo que sea destituida por mal desempeño de su función. Ella fue cómplice”, sentenció Ramón.