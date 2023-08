Automóvil quedó al borde de caer por la barranca en Diamante

Un vehículo quedó al borde de caer por la barranca en el Parque Paz Carrera, de la ciudad de Diamante.



Según se informó desde la Policía a Elonce, “ese sector está en peligro de desbarrancamiento y, por lo tanto, se encuentra señalizado con cartelería”.



No obstante, un hombre que se conducía en un Fiat Cronos ingresó a la zona, “observó que del otro lado no tenía salida, dio marcha atrás para volverse y, en la maniobra, no vio que se terminaba la barranca. Quedó colgando hasta que vecinos y la Policía pudieron sacarlo del lugar”.



El conductor, oriundo de Diamante, resultó ileso, pero por precaución fue atendido por personal de ambulancia. Elonce.com