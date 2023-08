Keily González: “Pienso en construir un mundo mejor para mí y para otras”

Keily Regina González es una joven militante trans de los derechos LGBTI. Su voz se hizo escuchar cuando apenas era una adolescente cuando comenzó con la incursionar el colectivo de mujeres travestis y trans. “Me defino como una activista militante, comencé a militar a los 13 años; luego con la perspectiva de género”, dijo a Elonce.En el marco del micro, Elonce dialogó con Keily en Nogoyá quien brindó detalles de su vida, la lucha y el anhelo por un futuro mejor.“A través de una situación que vivía en mi familia atravesada por la violencia, conocí en un bar a las compañeras travestis y trans, que en ese momento ejercían la prostitución y todo eso me acercó a conocer esa identidad que yo deseaba y no llegaba a tomarla”Al ser consultada por su vida en Nogoyá, la activista recordó su adolescencia: “La secundaria fue un momento transversal, era buena alumna como consecuencia de un anhelo porque entendía que ser una travesti que estudiara y no se prostituyera era “leída con mayor aceptación”.En esta misma, línea sumó: “Entendía que el estudio era un camino que me permitía tener un mayor grado de aceptación y a eso con el tiempo lo deconstruí porque entendí que eso era unapara poder pensar en la lucha colectiva o conquistar derechos”“Fue una época estigmatizante, porque era una adolescente travesti en una sociedad que no estaba preparada para determinadas discusiones. Es algo que no solo le hago cargo a la sociedad sino también al Estado, porque los preceptos culturales son responsabilidad del Estado”, sentenció al resaltar que “es importante entender que mi destino no iba a ser cloacalizante o prostituyéndome para conseguir un sucio peso para tener dinero al otro día. Sí no que yo podía pensarme en la construcción de otro mundo para mí y para otras”“La lucha no es individual es colectiva. En un futuro me veo siguiendo con la militancia y el activismo, siempre con el anhelo de construir una sociedad mejor. Amo mi ciudad y tenemos muchos desafíos por delante, porque hay infancias que están esperando de las personas que luchamos contracorriente. También discutimos los modos, éticos y políticos, que nos permitan un mundo mejor”, sostuvo.Keily desde hace años milita en la Nueva Izquierda y actualmente es precandidata a concelaja de la ciudad de Nogoyá. Además, protagonizó un documental dirigido por el cineasta Juan José Campanella sobre el derecho a la identidad de género.