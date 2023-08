La leyenda del sapo de Nogoyá: “Quien lo pise, siempre regresará”

La ciudad de Nogoyá tiene una particular leyenda que sostiene que, en Plaza Libertad, hay enterrado un sapo, y que, si algún foráneo lo pisa en la visita por el pueblo, mágicamente decide volver a visitarla o instalarse para siempre.La historia del sapito de la plaza se ha popularizado con asombrosa rapidez y tanto es así que, en la actualidad, cuando un contingente de turistas visita la Plaza Libertad se le incluye dentro del recorrido para narrarles la leyenda, la cual ha pasado a formar parte del imaginario popular y de la identidad como ciudad.En el marco del microrescató la leyenda del sapo de la Plaza Libertad de la mano de la escultora Anahí Villaruel; es que la docente es la autora de una escultura de hierro que simboliza la historia.“En Plaza Libertad está la escultura que representa la leyenda del sapo. Se dice que una adolescente enamorada de alguien que vino a trabajar de afuera se puso muy mal cuando supo que él se iba; entonces, recurrió a una bruja para pedir que la ayude y que no se vaya el novio. Así fue como le dio un sapo y le dijo que lo enterrara en el centro de la plaza, sin que nadie supiera dónde estaba, y tenía que hacer que el novio lo pise. Y toda persona que pise ese sapo, no se va de Nogoyá o, al menos, vuelve”, narró la artista.La escultora es la autora de la obra que le fuera encargada por el municipio de Nogoyá para simbolizar la leyenda del sapo. “Todo el mundo pisa”, contó.De hecho, repasó que ella misma pueda dar fe de que la leyenda es cierta. Villaruel se recibió de maestra y partió a estudiar a Buenos Aires, pero el último día de examen, regresó a Nogoyá “para trabajar por la educación entrerriana del arte”.“Me fui siendo muy chica de Lucas González, porque nos recibíamos de maestras con 17 años, y cuando volví fue a Nogoyá, donde voy a morir”, sentenció. Y agregó, emocionada: “Un escultor amigo decía que la persona no es del lugar donde nace, sino de donde elige morir. Y yo elijo morir en Nogoyá”.Finalmente, ponderó que “la ciudad es muy rica en obras de arte, desde la Basílica hasta las esculturas que se realizaron en los simposios desarrollados en Nogoyá y de los que participaron hasta artistas provenientes de China”.