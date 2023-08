Pronostican el pronto retorno del aire templado y luego un nuevo sistema frontal

El meteorólogo, Alejandro Gómez, indicó enque el sistema frontal con aire fresco llegó a nuestra zona durante las últimas horas del miércoles, tal como estaba pronosticado. Ratificó que las temperaturas seguirán descendiendo. “Aunque no será frío, las máximas estarán en el orden de los 19 o 20 grados, por lo que serán notoriamente inferiores a las de la víspera”, señaló el especialista.“esperamos prevalencia de vientos débiles del sudeste y una mañana muy fresca con registros mínimos de unos 11 grados y sensaciones térmicas algo inferiores. Las máximas estarían en el orden de unos 17 grados”.“la tendencia se revierte gradualmente”. Pronosticó una mañana fresca pero a la tarde con vientos débiles del este el aire templado comenzaría a entrar. La máxima rondará los 23 grados”, en un marco de buenas condiciones e tiempo.se afianzará el ascenso térmico con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y más de 27 o 28 grados”.”, adelantó el especialista. Anunció “unque tiene características parecidas al actual, con rotación de vientos al sur y luego al sureste. Estaría asociado a una”.Asimismo, entre la tarde y la noche del lunes, “con cielo cubierto, podrían registrarse precipitaciones que no serían de importancia, aunque el viento sería intenso, con ráfagas. El descenso térmico sería más acentuado y se mantendría por unos tres días, con mañanas bastante frescas que no llegarían a ser frías” con registro de unos siete grados, dijo Gómez en“Quedan masas de aire frío que pueden progresar hasta nosotros, pero no estaríamos hablando de temperaturas por debajo de cinco grados”, estimó finalmente.