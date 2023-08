Se encuentra internado en grave estado el padre de Cecilia Strzyzowski

En el sanatorio confirmaron que Miguel Strzyzowski está internado con pronóstico reservado pero, hasta este momento, no emitieron un comunicado. Según la familia,En ese entonces, Miguel aseguró que tenía tres stents y que trataba de no angustiarse por las mentiras que se decían en los medios de comunicación sobre su relación con Gloria Romero y sus vínculos con el Clan Sena debido a su frágil estado de salud.Según la familia de Miguel, el presente del padre de Cecilia era muy complicado pues la Justicia había embargado sus cuentas personales y no tenían dinero en efectivo para pagar la internación. La relación con la madre de Cecilia no pasa por el mejor momento. Nadie le avisó a Gloria Romero sobre la situación de su ex pareja y padre de sus dos hijas.